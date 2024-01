Los siete milagros de Ancelotti en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid lidera a los blancos en la que está siendo su campaña de mejor rendimiento y juego de sus dos etapas merengues. Un rendimiento excelso que coloca al Real Madrid como equipo muy favorito a ganar LaLiga y también con altas opciones de lograr la Champions League. Y todo en un escenario cargado de problemas que, sin embargo, no se han dejado notar en el rendimiento merengue gracias a la buena gestión de su entrenador.

El Real Madrid camina por la temporada 2023-2024 con paso firme. En resultados y juego va camino de ser la mejor campaña de Carlo Ancelotti al frente de los blancos. Tanto es así, que en las apuestas deportivas de Betfair los blancos son favoritos a ganarlo (casi) todo. En los dos títulos más deseados por el madridismo (Liga y Champions) su posición es privilegiada. En la primera le dan un 83% de probabilidades implícitas de ganar y en la segunda, un 15% como tercer candidato.

Punto de partida excelente pese a las complicaciones (muchas) que han tenido los merengues a lo largo de este curso y en los tiempos en los que el italiano ha retornado a Madrid. Pero Ancelotti los ha superado con maestría e incluso sorprendente capacidad hasta convertirse en ‘milagros’. Estos son los siete que ha hecho Ancelotti para disparar la excelencia del Real Madrid.

1.- Bellingham, Pichichi

En la actual temporada la transformación de Bellingham en un centrocampista goleador ha sido la mutación más llamativa. El inglés ya ha superado los tantos que hizo el curso pasado en el Dortmund (14 hizo en su campaña más goleadora) con una capacidad de pisar área sorprendente. Incluso Ancelotti lo comparó con Zidane al decir que tenía menos clase que el francés… pero más llegada que la leyenda. Una transformación que Bellingham atribuye al mismo Ancelotti y cómo lo ha reubicado en el campo. Tal ha sido el impacto de esta transformación que incluso está condicionando la posición del Real Madrid en el caso Mbappé.

2.- La eclosión de Vinicius

La explosión de Vinicius en el jugador franquicia del Real Madrid que es hoy se debe, en gran medida, a Ancelotti. Con la llegada del italiano a Madrid en 2021 llegó la mejor versión del brasileño, que esa temporada hizo 22 goles y 16 asistencias cuadruplicando sus números del curso pasado. Además, su incidencia en el juego del equipo también se desató. El gol de la final de la 14ª Champions en París fue la culminación de este cambio que Ancelotti también está tratando de trasladar al lado más polémico y controvertido del futbolista.

3.- Sobrevivir sin Benzema y casi sin ‘9’

Esta temporada el Real Madrid se midió al reto gigantesco de tener que jugar sin Benzema y, lo que resultaba todavía más llamativo, sin un ‘9’ titular indiscutible debido a la no llegada de Mbappé. Ancelotti ha solucionado el problema con una reconversión táctica que ha puesto en valor al resto del equipo. Además de desatar la capacidad goleadora de Bellingham, el resto del equipo está respondiendo. Tras la disputa de la Supercopa de España sólo cinco jugadores de campo de la primera plantilla no habían visto puerta.

4.- Una portería sin Courtois

Cuando Thibaut Courtois se lesionó en el inicio de curso y el Real Madrid le tuvo que decir adiós para casi toda la temporada, un drama invadió al madridismo. Pero Ancelotti lo ha resuelto con calma y rectificación. Tras fichar a Kepa, el italiano inició a mitad de temporada una llamativa rotación en la meta que ha dado rol protagonista al español y a Lunin. Los dos están respondiendo para colocar al Real Madrid entre los equipos menos goleados de todas las competiciones.

5.- Equilibrios ante las bajas

La de Courtois no ha sido la única baja del Real Madrid este curso en el que las lesiones de cruzado han sido plaga en el Bernabéu: Courtois, Militao, Alaba… Ausencias que se han acumulado en defensa, pero que no han cambiado la hoja de ruta de Ancelotti ni el rendimiento excelente del equipo. Parches como Tchouameni o Camavinga están funcionando casi a la perfección. Tanto, que incluso el Real Madrid no se plantea fichar pese a las bajas en la retaguardia.

6.- Egos en rotación

En una plantilla con tanto talento y tanto jugador joven (a veces más inestable que los veteranos), Ancelotti ha conseguido evitar confrontaciones de egos o disputas de futbolistas cargados de talento. El ejemplo más evidente ha sido las rotaciones a las que está sometiendo este curso a Luka Modric. Pese a ello, el vestuario merengue se mantiene como un equipo sin brechas.

7.- Renovación adelantada

En el haber de Ancelotti también está haber conseguido cambiar el modus operandi del Real Madrid, que contra lo que es su estrategia habitual, renovó el contrato del italiano por dos temporadas más (hasta 2026) a mitad de la actual campaña. El club merengue suele esperar hasta que se acerca el final de cada curso para tomar este tipo de decisiones, más en la figura del entrenador, siempre sujeta a la consecución de títulos. Pero la confianza en el italiano es tal, que nadie en el palco ha puesto problemas a una renovación que llega tras una campaña (la pasada) sin haber logrado títulos de los más importantes, a saber Champions o Liga. En eso Ancelotti también ha obrado un milagro.