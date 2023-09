Ancelotti mantiene la duda sobre los jugadores implicados en el escándalo sexual

El técnico italiano no se ha pronunciado sobre la polémica que afecta a varios futbolistas del filial "Me remito al comunicado del club", ha respondido

Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa para aclarar todos los temas que afectan al Real Madrid. Más allá de lo deportivo, al técnico italiano le ha tocado responder sobre la polémica que afecta a varios jugadores del filial del conjunto blanco.

A raíz del vídeo, tres jugadores del Real Madrid fueron detenidos, y un cuarto jugador fue informado por la Guardia Civil de que estaba bajo investigación. Los tres jugadores detenidos son Raúl Asencio del Castilla, así como Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García del Real Madrid C.

Sin embargo, Ancelotti no ha querido añadir nada más a lo que ya dijo el club. "Me remito al comunicado el club. No tengo nada que decir sobre este tema", aclaró el técnico italiano.