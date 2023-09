Andrés Campos y Álex Alemán del Real Madrid se desvinculan del escándalo sexual

Andrés Campos y Álex Alemán, jugadores vinculados al Real Madrid, han emitido declaraciones en las que niegan cualquier implicación En relación con este escándalo, tres jugadores del Real Madrid fueron detenidos, y un cuarto jugador fue informado por la Guardia Civil

Andrés Campos y Álex Alemán, jugadores vinculados al Real Madrid, han emitido declaraciones en las que niegan cualquier implicación en el reciente escándalo sexual que ha sacudido al club. Ambos confirmaron que sus abogados se han encargado de tratar las acusaciones falsas en su contra.

Cabe mencionar que, en relación con este escándalo, tres jugadores del Real Madrid fueron detenidos, y un cuarto jugador fue informado por la Guardia Civil de que estaba bajo investigación. Los tres jugadores detenidos son Raúl Asencio del Castilla, así como Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García del Real Madrid C.

A pesar de estas circunstancias, todos los jugadores entrenaron con normalidad el viernes junto a sus respectivos equipos y, hasta el momento, mantienen su estatus como jugadores activos del Real Madrid. Según informa el portal Relevo, el club ha decidido no apartarlos de los equipos mientras no se emita una condena en su contra.

En relación con esta situación, el cuerpo técnico del Real Madrid C está evaluando si convocar a los tres jugadores mencionados para el próximo partido de este equipo. En cuanto al Castilla, están considerando convocar a toda la plantilla, incluyendo a los jugadores lesionados, con el objetivo de no señalar a ningún jugador en particular, aunque en los medios de comunicación ya circule el nombre de un jugador específico de este equipo.