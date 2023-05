Ancelotti: “‘Hasta el final’ es el segundo apellido del Real Madrid”

“Ante el Getafe saldremos a ganar, porque una derrota o un mal partido te mete en preocupaciones antes del City” “Dejaré a los que están más cansados, pero será un equipo muy competitivo, porque tengo una plantilla muy competitiva”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, asegura que ante el Getafe sacará el “mejor equipo” pese a tener la semifinal de la Champions ante el City el miércoles. Adelantó que Benzema y Rodrygo podrían descansar “al arrastrar golpes”, y que vuelven “Mendy y Ceballos” que podrían jugar; y que no va a reservar a Vinicius, aunque podría dejarle de salida en el banquillo. Su consigna es salir a ganar ante los azulones de su “amigo Bordalás”, porque “un mal partido te mete preocupación” y no quiere llegar a Manchester con ese peso. El italiano subrayó que el lema del Real Madrid es “hasta el final” acordándose de la gesta del equipo de baloncesto ante el Partizán.

El gigantón Tabares aseguró que el equipo de basket se inspiró en el del fútbol para remontar un 0-2 en la Euroliga: “Es difícil explicarlo, pero el ‘hasta el final’ es el segundo apellido del Real Madrid. Es algo que tiene este club. Estamos encantados y muy felices por ellos, que se han metido en la Final Four”. Ancelotti desveló que el jueves había hablado con Florentino Pérez: “Todos estamos motivados e ilusionados en este momento tan importante. Queremos terminar bien en la Liga y, después, intentar llegar a la final de la Champions. El club está contento y motivado como nosotros”.

SIN DAÑOS COLATERALES

Ante de Manchester tienen que solventar el trámite ante el Getafe, que se juega salir de los puestos de descenso. “No entendería que los rivales del Getafe se molestasen porque pueda hacer algunos cambios. Hay muchos equipos que eligen los partidos y nosotros no lo hacemos, y ante el Getafe elegiré a los mejores”, aseguró, aunque hay un pero: “Dejaré a los que están más cansados, aunque será un equipo muy competitivo porque tengo una plantilla muy competitiva. No quiero dar ventaja a mi querido amigo Bordalás adelantándole el equipo que pondré”.

“Hoy no tenemos al City en la cabeza” agregaba el italiano para despejar dudas sobre el empeño que pondrán en el partido ante el Getafe. “El plan que siga ante el Getafe no influye al que haremos ante el City. Los que tienen problemas no jugarán y podrán recuperarse. Quedan cuatro días para Manchester, y recuperaremos muy bien porque no hay problemas físicos”. Por último fue rotundo con un “no” cuando le preguntaron si Guardiola y él son los mejores entrenadores del mundo, y acabó con un “si Vinicius no es el mejor del mundo, está por ahí”.