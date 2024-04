El doble salto del mediocentro Gerard Mullol

Gerard Mullol ha pasado en pocos días de jugar con el Infantil A a debutar con el Cadete A. El mediocentro blaugrana fue una de las grandes sorpresas del partido que se pudo ver a través de Barça One entre el primer y segundo clasificado de la División de Honor Cadete. El Barça ganó 4-1 con otra exhibición del conjunto blaugrana. Gerard es sobrino del que fuera jugador profesional Miki Roqué, fallecido en el 2012.

Es cierto que los de Arnau Blanco habían sellado la Liga la semana pasada en Manresa y que el Cadete A sufría numerosas bajas a causa de la convocatoria con las selecciones catalanas.

Gerard Mullol, de 14 años, estaba en el banquillo cuando su entrenador le dio la oportunidad de jugar en la segunda parte y al centrocampista infantil no le tembló el pulso. El hecho de jugar de interior y no de pivote, su posición natutal, no supuso ningún problema y Gerard estuvo a punto de marcar un par de goles. Brilló con luz propia. Los buenos jugadores mejoran sus prestaciones cuando las dificultades competitivas son mayores.

Convocado con la selección española Sub-14

Además de la alegría de debutar dos categorías por encima de su edad natural, Gerard recibió ayer el premio de ser convocado con la nueva selección española Sub-14. Pablo Peña, Guiu Xuclà y Alfredo Rodríguez completan la lista de blaugranas infantiles convocados. El Barça, con el Villarreal, lidera en presencia de jugadores esta selección española infantil creada recientemente.

Recomendado por los observadores del club en Lleida

Gerard Mullol se incorporó al fútbol base del Barça en el pasado verano pero su nombre ha estado en el radar del club desde hace años. Los observadores del Barça de la zona de Lleida recomendaban su contratación desde hace unas cuantas temporadas pero en su momento se prefirió ser prudente.

Gerard Mullol, el sobrino de Miki Roqué continúa su legado / LaLiga

Se decidió seguirle de cerca, tanto cuando jugaba con el Atlètic Segre como en el Atlètic Lleida, pero se consideró que lo ideal era esperar a que diese un paso adelante en su rendimiento. De manera regular se le iba citando para probar su nivel con los jugadores del Barça de su edad.

En las pruebas que se le realizó con entrenamientos y partiditos en la Ciudad Deportiva a lo largo del curso pasado Gerard convenció a los técnicos de su nivel y estos apostaron finalmente por su incorporación. En el contexto Barça sus cualidades se han multiplicado y su rendimiento está siendo extraordinario.