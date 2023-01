Ancelotti: “El factor campo nos puede hacer favoritos en el derbi”

“Hemos preparado el partido de manera especial, porque es especial y porque al Atlético siempre nos cuesta mucho ganarle” “Soto Grado es un árbitro joven con mucha personalidad que me gusta”, dice, y defiende a Vinicius: “El fútbol le necesita”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, espera con cierta ansiedad el derbi en el Bernabéu, donde no juegan “desde hace dos meses” y que, teóricamente, puede ser “un factor” que les haga “favoritos”. Dice que “no” piensa en la posibilidad de dejar a los rojiblancos sin un título en caso de pasar “a semifinales, que es lo que hay en juego”. Asegura que todavía “no ha habido contactos con la Confederación Brasileña” para la opción de dirigir a la verdea-marelha en caso de no seguir en el Real Madrid. De sus jugadores comentó que Intentan “proteger a Vinicius”, calificó a Camavinga de “interior moderno” y no dio importancia a que Modric o Kroos sean suplentes, porque “es un momento de transición”.

UN DERBI SIEMPRE ES ESPECIAL

“¿Favoritos? Puede ser, en teoría. Después, cuando empiece el partido hay que ver las ganas, motivación y la ilusión. Nos ayudará jugar ante nuestra afición después de dos meses sin hacerlo en el Bernabéu”, afirma el italiano quien recuerda que en este tiempo lo han hecho “muy bien a domicilio”. “Las ganas y la ilusión después de dos meses sin jugar en casa nos ayudarán, porque jugar ante nuestra afición es algo especial”. También utiliza el “especial” para definir la manera en la que han preparar el partido: “Porque un derbi siempre es especial y ante un equipo tan fuerte como es el At. Madrid”.

“No me motiva más dejarles sin la opción de ganar un título si les eliminamos. No, no pensamos en eso; solo en que tenemos la oportunidad de llegar a la semifinal ante un rival al que nos cuesta mucho ganar. Un derbi siempre es un partido especial y ellos están mejorando. Será entretenido”, subraya. El entorno blanco ha centrado sus críticas en la designación de Soto Grado para dirigir el partido, sacando a relucir un puñado de situaciones que no han favorecido a los blancos. El italiano volvió a demostrar su fair play cuando le preguntaron: “Es un árbitro joven, con personalidad, a mí personalmente me gusta”. Y en esa línea, interesa saber si ha hablado la Confederación Brasileña y lo zanjó con un “todavía no ha habido contactos”.

“EL FÚTBOL NECESITA A VINICIUS”

Ancelotti respondió preguntas sobre sus jugadores. De Vinicius dijo que “ojalá no sufra ninguna lesión” por ser el futbolista al que hacen más faltas: “Tiene un físico espectacular y su aspecto mental es muy importante. Es un jugador al que tenemos que proteger, porque el fútbol lo necesita por su talento extraordinario”. No da recorrido a la posibilidad de dejar más a menudo a Kroos y Modric en el banquillo: “Son profesionales, lo entienden muy bien. No necesito explicar a veces porque no juegan porque ellos lo entienden. Es un momento de transición de esta plantilla. Parte de nuestro éxito es que esa compresión y paciencia ha sido clave con un buen ambiente en el vestuario para tener un equipo motivado”.

Bromeó cuando le preguntaron por el rol de Nacho en el equipo: “Es un jugador fiable siempre, puede jugar menos que otros, pero cumple siempre. Sus características son de central, y a él le gusta más jugar ahí. lo tengo en cuenta y por eso ante el Atlético jugará de lateral” (risas). Ancelotti no considera que sea “injusto” cambiar la medular que jugó ante el Athletic: “Era la rotación que teníamos que hacer en ese tipo de partidos. En el derbi pondremos el mejor equipo posible, que es lo que siempre intento hacer”. Por último, confirmó que “Valverde no está en su mejor nivel, es normal después del Mundial, hay que ser pacientes con él”.