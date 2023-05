¡Alarma Bellingham! El jugador podría tener que operarse

La 'joya' inglesa lleva un par de meses con problemas recurrentes en la rodilla que le hacen tener que jugar con protección El jugador se perderá los partidos clasificatorios de Inglaterra para la Euro 2024, según publican en Inglaterra

Alarma en el Real Madrid por el fichaje de Jude Bellingham. La 'joya' inglesa estaría a punto de fichar por el club blanco y convertirse en el fichaje galáctico de Florentino Pérez. Aún así, existe preocupación por el estado físico del interior del Dortmund por sus problemas de rodilla.

El futbolista inglés lleva un par de meses jugando con una protección en la rodilla y se teme seriamente a que tenga que pasar finalmente por quirófano para solucionar esos problemas. De hecho, el inglés ya se vio obligado a perderse el partido decisivo del Dortmund en la pelea por la Bundesliga.

El futbolista salió a calentar durante el encuentro por el mal resultado que figuraba en el marcador, pero finalmente no pudo disputar ni un minuto. Terzic, su entrenador, explicó el porqué de su ausencia. "No se sentía bien antes del partido. Nos dijo que no se sentía preparado para empezar y que si lo necesitábamos lo podíamos poner un par de minutos".

Por eso, el jugador también se perderá los partidos correspondientes a las eliminatorias clasificatorias para la Euro del 16 y 19 de junio con Inglaterra, según publica el Daily Mail. El temor que existe por una posible lesión de rodilla importante ha hecho que Southgate decida no hacerlo jugar, según la misma información.

De esta manera, todo parece indicar que Bellingham no volverá a jugar hasta la próxima temporada. El jugador, que acaba de ser proclamado como mejor futbolista del año en la Bundesliga, está esperando concretar su fichaje por el Real Madrid, que podría cerrarse por unos 130 millones.