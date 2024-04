Barcola reconoce que forzó la expulsión de Araujo

El Barça se despidió de la Champions League por una decisión arbitral que marcó la eliminatoria en favor del PSG. Los de Xavi Hernández se habían adelantado en el partido de vuelta con un gol de Raphinha que daba dos de ventaja al Barça en el global de la eliminatoria.

Los blaugrana acariciaban las semifinales tras cuatro años de ausencia, pero en el minuto 29 Bradley Barcola le ganó la espalda a Ronald Araujo para acabar yéndose al suelo en la frontal del área. El colegiado del encuentro, el rumano István Kovács, no lo dudó y señaló falta y expulsión, cuando las imágenes no dejaban claro si el contacto era suficiente para derribar al delantero del PSG.

Mucho se ha escrito y debatido sobre esa acción que además provocó un pequeño incendio en el vestuario blaugrana con un cruce de declaraciones entre Ilkay Gündogan y Ronald Araujo. El alemán explicó en una televisión de su país que hubiera sido preferible dejar que Ter Stegen afrontara el uno contra uno ante Barcola que jugar en inferioridad durante 70 minutos y el uruguayo le recriminó que no respetara los códigos del vestuario. En los días posteriores limaron asperezas y las aguas volvieron a su cauce.

Faltaba que el otro protagonista de la jugada diera su versión sobre los hechos y Barcola ha hablado por primera vez desde el 1-4 del PSG en Montjuïc. Lo ha hecho ante las cámaras de BFM.TV, en vísperas de las semifinales de la Champions League ante el Dortmund del próximo miércoles.

El delantero del PSG aseguró que ya llevaba en mente esta jugada, después de que en la ida tuviera un mano a mano muy parecido con Araujo que en el que el uruguayo le ganó la partida. Y cuando Nuno Mendes interceptó el pase de Araujo y le lanzó la carrera tenía muy claro que debía cruzarse en el camino del central del Barça.

"Sabía que Araujo iba muy rápido y en esa acción me dije que iba a pasar delante de él. Porque en el partido de ida tuve una acción algo similar y no llegue a hacerlo", explica un Bartola que acaba de relatar la jugada: "Allí me atrapó, asi que me dije a mí mismo que iba a pasar directamente delante de él. Sabía que eso podía hacerle cometer un error o me quedaría uno contra uno con el portero".

Barcola también explicó que en ningún momento vieron perdida la eliminatoria a pesar del gol de Raphinha: "Cuando encajamos un gol, tengo la costumbre de mirar a mis compañeros para verles la cara. Y no vi ninguna duda. Ni siquiera sentí un poco de miedo. Eso fue tranquilizador, porque me dije a mí mismo que seguíamos convencidos".