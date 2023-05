¡El Borussia Dortmund le regala la Bundesliga al Bayern!

El empate de los de Terzic, combinado con la victoria del Bayern manda el título a Baviera Los goles de Hanche-Olsen y Onisiwo al poco de empezar fueron un escollo imposible de superar para el BVB

El Borussia Dortmund consuma la debacle empatando en su campo ante el Mainz (2-2), en casa, y regala la Bundesliga al Bayern de Múnich, que hizo los deberes ganando en Colonia y sumando su undécima Bundesliga consecutiva.

FICHA TÉCNICA Bundesliga BVB 2 ________________ 2 MAI ALINEACIONES Borussia Dortmund Kobel; Wolf (Moukoko, 46'), Süle, Hummels, Ryerson (Modeste, 80'); Malen (Reyna, 63'), Brandt (Duranville, 62'), Can, Guerreiro, Adeyemi (Reus, 40'); Haller. Mainz Dahmen; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Caci, Barreiro, Kohr, Aarón; Stach (Barkok, 80'), Sung Lee (Ingvartsen, 66'); Onisowo (Mustapha, 91'). Goles 0-1 M.15 Hanche-Olsen. 0-2 M.24 Onisiwo. 1-2 M.69 Guerreiro. 2-2 M.96 Süle. Árbitro M. Fritz. T.A: Fernandes (71'). Incidencias Signal Iduna Park (81.365 espectadores)

Empezó mal el partido para el conjunto de Terzic, un córner botado por Fernandes al primer palo lo remató con mucha facilidad Hanche-Olsen para hacer el primero y poner nervioso a un Signal Iduna Park que ya sabía que el Bayern ganando y que el título se les estaba escapando de las manos.

Poco después el colegiado pitó un penalti muy dudoso, a instancias del VAR, de Bell sobre Guerreiro. Se encargó de ejecutarlo Haller, que venía en racha, pero Dahmen le acertó el lado y evitó el empate.

Y sin tiempo para reponerse, llegó el segundo del Mainz. Un centro de Sung Lee desde la izquierda terminó con Onisiwo rematando completamente solo en el área complicando aún más la vida a los de Terzic, que no se lo creía en la banda. Y por si fuera poco, el Dortmund perdió a uno de sus jugadores más determinantes al filo del descanso. Adeyemi sintió un pinchazo atrás y tuvo que abandonar el terreno de juego por Reus. Significativo que no entrara Bellingham, que no estaba para tantos minutos.

La segunda mitad empezó, sorprendentemente, igual que la primera. El Mainz mucho más activo y con dos acciones peligrosas que apunto estuvieron de decidir el partido. El Borussia empezó a mejorar con el paso de los minutos y forzados por la necesidad de ganar, encerraron al Mainz en su campo. Pudieron marcar Haller y Moukoko, pero no acertaron y fue finalmente Guerreiro el que recortó distancias tras una buena jugada de Reyna.

Lo intentó el Borussia de todas las formas posibles pero sólo el tanto del empate del Colonia hizo soñar a los 'borussers' con el título. Sin embargo, el gol de Musiala a escasos minutos volvía a dejar la pelota en el tejado de los de Terzic, que necesitaban 2 goles en el añadido. Llegó el gol de Süle en el 96', cuando habían añadido solo 5 y obviamente, ya no hubo tiempo para más.

El Borussia perdió una oportunidad histórica para volver a ganar la Bundesliga 10 años después, pero con todo a favor, no supo responder. La Bundesliga tendrá que esperar.