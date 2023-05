Jude Bellingham, proclamado estrella de la Bundesliga

El centrocampista inglés ha sido proclamado mejor jugador de la Bundesliga a sus 19 años Bellingham, que tiene un pie en el Real Madrid, se despide del Dortmund por todo lo alto a pesar de no haber podido levantar el título

Luces y sombras en el Borussia Dortmund. El club alemán pasa por momentos complicados tras no haber logrado alzar la Bundesliga, título que tenía en la palma de la mano tras diez años de hegemonía del Bayern de Múnich. Sin embargo, puede presumir de tener en sus filas al mejor jugador de la liga alemana: Jude Bellingham.

El centrocampista británico no pasa por sus mejores días. El Dortmund tenía a su alcance la posibilidad de proclamarse campeón de la Bundesliga. Sin embargo, una lesión desafortunada impidió la participación de Bellingham en el partido más decisivo de la temporada y su equipo solo logró un empate contra el Mainz. Tras este pinchazo, el Bayern de Múnich se impuso al Colonia y se proclamó campeón de la liga alemana por 11º año consecutivo.

Bellingham, cuyo fichaje por el Real Madrid es inminente, se mostró desolado. Tenía la oportunidad de despedirse del club que lo ha catapultado a nivel mundial como campeón de la liga alemana. Sin embargo, la lesión le impidió jugar y no pudo ayudar a su equipo. Tras el pitido final, lo vimos a lágrima viva a pie de campo, unas imágenes que encogen el corazón.

Sin embargo, el fútbol ha sido justo y ha querido premiar al británico por su espléndido rendimiento esta temporada. Jude Bellingham ha sido proclamado MVP de la Bundesliga. Con ocho goles y cinco asistencias a sus espaldas esta temporada, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Dortmund y, oficialmente, en el mejor de la liga alemana.

