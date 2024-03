Estos son los mejores momentos de Luis Enrique en Twitch

Este jueves 21 de marzo es un día señalado para los amantes del fútbol...y Twitch. Tal y como anunció unos días atrás, Luis Enrique volverá a emitir en directo en la plataforma de streaming más conocida del momento, algo que ya hizo en su periplo como entrenador de la selección española causando gran expectación entre todos los aficionados.

Este fue el mensaje del técnico asturiano anunciando su regreso :"Hola a todos. Ha llegado el día. La vuelta. El retorno. Twitch 2. Vuelve el streamer del año. Qué bien lo pasamos. El jueves 21 de marzo a las 20h volveré a Twitch en mi canal. Como siempre. Como en aquellos tiempos en Qatar. ¿Para hacer qué? Dos cosas. Una, y prioritaria. Un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia y que tenemos mucha ilusión. Y dos, para volver a retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea y sin filtros".

El asturiano vuelve a Twitch cuando tan solo faltan unos pocos días para que su PSG se enfrente al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions. Buenos 'tempos' ha elegido Lucho, que nos tiene acostumbrados a no cortarse ni un pelo a lo largo de su trayectoria, ya sea como jugador o entrenador.

Los mejores momentos de Luis Enrique en Twitch

"Un gran saludo a Emmanuel Amunike, gran compañero y amigo al que le deseo lo mejor, hace mucho que no le veo. Os lo agradezco que me lo recordéis" dijo 'Lucho' en uno de sus primeros streamings, haciendo alusión al mítico cántico de 'Luis Enrique, tu padre es Amunike' que muchas de las aficiones rivales le cantaban en los estadios. Él siempre se lo ha tomado con humor, y hoy en día sigue bromeando con este juego de palabras. Hace falta mucho más para ofenderlo.

Otro gran momento que nos dejó 'Luis Padrique', tal y como le apodaban algunos usuarios, fue cuando respondió a la pregunta de si los jugadores podían mantener relaciones íntimas en las concentraciones, a lo que él respondió: "Es una tontería sublime, es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal, no es lo mejor antes del partido....". El clip se hizo viral en redes sociales por su naturalidad. "Yo de jugador, siempre que podía con mi mujer pues... hacíamos lo que teníamos que hacer" aseguró en tono jocoso.

Ferran Torres, más allá de ser casi un indiscutible para la selección en Qatar, también era el yerno de Luis Enrique por su relación sentimental con Sira Martínez, algo que no pasó desapercibido en algunas bromas. Preguntado por cómo reaccionaría si Ferran celebrase el gol con el símbolo del chupete, él sentenció: "Me alegraría mucho por el gol pero le cambiaría al instante y no volvería a pisar el césped nunca más".

Para el recuerdo también quedará ese momento en el que Luis Enrique, junto a un compañero del Staff de la selección española, respondió a la pregunta "¿Bóxer o tanga? con un "En tu caso no es tanga, es 'tangón'".