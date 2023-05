El PSG presiona de nuevo por la perla del Sporting de Portugal

La cúpula deportiva del París Saint-Germain vuelve a la carga por Manuel Ugarte, centrocampista de 22 años que ya sonó en el mercado invernal El jugador uruguayo se ha consagrado como uno de los indiscutibles en los esquemas de Rúben Amorim, y también ha estado en la agenda de clubes de la Premier League

El París Saint-Germain ya está moviendo las piezas necesarias para la próxima ventana del mercado de fichajes. El conjunto rouge-et-bleu, aunque tiene que acabar de saldar las salidas de jugadores importantes como Leo Messi, Neymar Jr o Sergio Ramos, entre otros, también tiene en mente nombres propios para el capítulo de altas.

La cúpula deportiva del club parisino, encabezada por Luis Campos, parece tener atado a uno de los primeros fichajes para la próxima temporada. Según informa RMC Sport y Record, y ratifica Fabrizio Romano, se trata de Manuel Ugarte, centrocampista de 22 años que milita en el Sporting de Portugal y que ya sonó en el Parque de los Príncipes en el mercado invernal, tal como publicó en su día A Bola.

Understand Paris Saint-Germain want Manuel Ugarte. He’s a concrete target in the list, terms of the deal have already been discussed — as Record reported today 🚨🔴🔵🇺🇾 #PSG



Premier League clubs are also in the race but PSG are well informed on Ugarte and spoke to player’s camp. pic.twitter.com/3FLViHqJ4L