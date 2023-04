El PSG se enfrenta en la siguiente jornada al Lens, su perseguidor más inmediato en la lucha por el título de la Ligue 1 Ante el decisivo partido, el defensor del Lens, Facundo Medina, ha dejado claro las diferentes opciones para frenar a Messi y Mbappé

El PSG se enfrenta en la próxima jornada de la Ligue 1 al Lens. El conjunto parisino es líder con una ventaja de seis puntos respecto al segundo clasificado, precisamente su rival en el siguiente encuentro.

El Lens está sorprendiendo con su increíble temporada que le ha permitido dar un gran salto de calidad y estar en el segundo puesto de la liga francesa.

Uno de los máximos referentes del equipo dirigido por Franck Haise es el defensa argentino Facundo Medina. El central albiceleste se ha consolidado como uno de los mejores defensores de la competición y está ayudando al Lens a cuajar un excelente curso.

Ante el decisivo partido ante el PSG, el defensor albiceleste ha declarado en el programa 'Son Aviones' que “Si Messi se me escapa lo agarro, pero a Mbappé lo sacan en ambulancia”. Medina ha dejado claro sus diferentes 'maneras' de frenar a las dos estrellas del club parisino.

Además, sobre su paso por la selección argentina explicó que “me llamó un número desconocido, mirá si era uno del barrio que me quería manguear, ni loco atendía. Al final era Scaloni, ja. Cuando estaba en la Selección me dijo: 'Aquí está el que no me atiende los llamados', me quería largar a llorar”.

Parece previsible que Facundo Medina no tendrá una tarea fácil delante de Messi y Mbappé, además de con un PSG que quiere dejar sentenciando el título liguero.