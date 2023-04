El Barça debería recuperar a Messi

Tengo que reconocer que, últimamente, he meditado mucho acerca de este asunto. Básicamente, sobre la pura conveniencia o no de recuperar al mejor futbolista de la historia. Porque ese, para mí, es el principal enunciado del debate: ¿el Barça necesita ahora a Leo Messi? Es la gran pregunta. Luego, si la respuesta es Sí, ya veremos qué recursos maneja el club para traerlo. Como a todos, me asisten las dudas. Aquí no hay nadie que pueda sostener su tesis desde la absoluta seguridad de no equivocarse. Existen argumentos de peso para el Sí y para el No. Pero lo tengo ya bastante claro:si a mí me pagarán por tomar esa decisión, intentaría que Messi volviera a vestir la camiseta que le inmortalizó.

Lo explico. Futbolísticamente, no hay color. Entre lo que el Barça tiene arriba y el talento de Leo, la diferencia es abismal. En desequilibrio, en visión de juego, en toma de decisiones, en versatilidad - Xavi le espera de interior - y, por supuesto, en gol. El algodón no engaña. Lewandowski ha vivido solo en el área. Ni Raphinha, ni Dembelé, ni Ansu ni Ferran le han acompañado en los grandes partidos. El polaco ha sostenido al Barça en una liga donde el equipo, cuando él no estuvo, ganó por su solidez defensiva. En ataque, nadie rompió la puerta.

Desde luego, creo que con Messi, el Barça se hubiera ido al descanso de la Copa con victoria y no hubiera quedado fuera de la fase de grupos en la Champions. Del encaje en el vestuario - quizá lo más preocupante para la afición - debe encargarse Xavi, al que Messi respeta y escucha. A mí me parece que, sin dinero para fichar talento diferencial y con el club en Montjuic perdiendo 100 millones al año, renunciar a un Messi libre es un lujo que el Barça no se puede permitir. ¡19 goles y 18 asistencias en 32 partidos - 37 participaciones directas - en el PSG! ¿Quién puede presentar esos números en el Camp Nou? Seamos serios, por favor...