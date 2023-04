Todibo puede 'regalar' seis millones al Barça

El ahora defensa del Niza ha llegado a la selección absoluta francesa Además del PSG, varios clubes ingleses e italianos se han interesado por él

Jean-Claire Todibo puede reportar un buen pellizco económico al FC Barcelona si se cumplen las expectativas que se han generado en torno al ahora defensa central del Niza.

Según aseguran diferentes medios franceses, como por ejemplo 'Footmercato', el buen rendimiento del flamante internacional galo ha llamado la atención de diferentes clubes, para empezar del coloso de la Ligue 1, el PSG, frente al que se midió días atrás.

Según estas informaciones, el máximo responsable deportivo del club parisino, Luis Campos, está siguiendo con detenimiento el rendimiento del defensa del Niza que en la presente campaña está mostrándose como un futbolista fiable y de rendimiento continuado.

El técnico del Niza, Didier Digard, no ha prescindido de Todibo excepto cuando ha estado lesionado (ha jugado 3.317 minutos en 38 partidos de todas las competiciones), y el propio exblaugrana reconoce que después de desaprovechar sus primeros años en el Barça, Schalke o Benfica ahora ha encontrado el equilibrio para centrarse en el fútbol y dar lo mejor de sí. “Me estanqué un poco en mis primeros tres años como futbolista profesional. Estoy intentando compensar lo mejor posible el retraso que he llevado y de momento va bien", explicó Jean-Clair, para añadir que "Me calmé. Todo esto ha forjado mi carácter y mi mentalidad y estoy muy orgulloso de ello"..

Además de Luis Campos, también en Inglaterra e Italia varios clubes están siguiendo su evolución y de ahí que el PSG se plantee seriamente pasar a la ofensiva en las próximas semanas pues Todibo representa la nueva filosofía que quiere implantar en el club: es francés, internacional joven y con capacidad de seguir creciendo como jugador.

Y es en este contexto en el que el Barça podría sacar un rendimiento de manera indirecta, pues en su momento, cuando dejó ir a Todibo, incluyó una cláusula según la cual podría hacerse con un 20% de un futuro traspaso si el defensa abandonase el Niza.

El Barça ya ingresó 8,5 millones de euros en el mercado de verano de 2021, y en la actualidad el valor de mercado de la ficha de Todibo es de unos 30 millones de euros (Fuente: Transfermarkt). Esto quiere decir que una operación de venta de Jean-Clair al PSG u otro club reportaría al club azulgrana unos 6 millones de euros.