¡El Madrid, dispuesto a poner 200 millones por Mbappé!

Según l'Équipe, el club blanco tiene pensado poner esa cifra si el PSG decide vender al jugador este verano Mbappé ha confirmado en sus redes sociales que seguirá en París una temporada más, pero veremos qué le depara el futuro

El comunicado de Mbappé afirmando que no pensaba renovar su contrato más allá del 30 de junio de 2024 ha vuelto a abrir la caja de los truenos. Pese a que el jugador ha asegurado que no piensa moverse de París este verano y que cumplirá su año de contrato, los rumores sobre su futuro no dejan de multiplicarse. Y es que el Real Madrid anda al acecho para firmar al francés.

Según apunta l'Équipe, el club blanco está dispuesto a poner encima de la mesa 200 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé en este mismo mercado de fichajes de verano y no esperar a que acabe contrato en 2024. El galo es un deseo absoluto de Florentino Pérez y del madridismo, que lo ven como el galáctico del nuevo proyecto blanco.

La información de l'Équipe apunta que el Real Madrid espera que el jugador fuerce su salida o que el PSG le ponga oficialmente en venta para enviar la oferta definitiva, que será de esos 200 'kilos' por un futbolista que al año siguiente podría llegar con la carta de libertad bajo el brazo.

Veremos primero qué decide hacer el PSG, si dejar que el francés acabe su contrato con el club parisino o si prefiere venderlo y hacer algo de caja para construir ya un proyecto sin él. También habrá que ver qué quiere hacer Mbappé, que de momento ha dejado claro que quiere estar un año más en París y luego decidir su futuro. Será uno de los nombres propios de este mercado.