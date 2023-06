Las claves del culebrón Mbappé

El jugador renuncia a renovar y el PSG se plantea venderlo, aunque no cambia el plan de ruta del Real Madrid que le esperaría gratis en 2024 si él quiere Las relaciones del club blanco con el francés están rotas, no se fía del jugador tras el plantón del año pasado y solo moverá ficha si hacen un gesto favorable

El dossier Mbappé quedó archivado en septiembre del año pasado en el fondo del cajón de fichajes del Real Madrid tras el inesperado plantón recibido por el jugador. Aquella indignación se ha tornado en expectación tras la notificación por escrito del jugador al PSG de rechazar la cláusula de ampliación de su contrato del 2024 al 2025. Esto supone que será agente libre en enero del año que viene para negociar su futuro con el club que quiera, y el equipo blanco es una opción.

El futuro de Mbappé cambia tras su renuncia por escrito de no renovar su contrato a partir del próximo verano. El PSG se remueve incómodo tras recibir la notificación y medios franceses afirman que estaría dispuesto a venderlo este mismo verano para que no se vaya gratis. Aseguran que en Qatar están cansados de él, de sus exigencias, algunas fuera de contexto y se plantean hacer caja poniéndolo en el mercado con un precio de 180 o 200 millones de euros, la cantidad que ofreció el Real Madrid la temporada pasada a la que ni respondieron.

COMPROMISO POR ESCRITO

Florentino Pérez confesaba a un aficionado que “Mbappé sí, pero no este año”. El presidente no es de los que regale confesiones y ese es su plan de ruta siempre y cuando el jugador dé un paso al frente. Si lo hace, y algunas fuentes aseguran que ya lo habría hecho, lo primero que le pedirá será que se comprometa por escrito en los primeros días de enero, cuando sea agente libre. Un trámite que Florentino no hizo hace un año y que le pasó factura.

Las palabras del dirigente madridista desvelan que no cambiará su plan de ruta. Su relación con el PSG está rota y no llamará otra vez a la puerta del club francés para ser humillado como ocurrió la temporada pasada. El club blanco fue objeto de ataques de todo tipo desde París y desde Francia, con la guinda de ni contestar a la oferta oficial que hizo para fichar al jugador. Después se confirmó que la traición fue completa, porque Mbappé había dado el sí a su continuidad muchos antes del final de temporada, y solo hizo que el Madrid quemara balas inútilmente.

YA TIENEN UN ÍDOLO CON VINICIUS

Por todo ello, el Real Madrid no moverá ficha. El madridismo avala a su presidente tras perder la ilusión desbordante que le embargaba la temporada pasada. A eso ayuda la explosión de Vinicius, que borra del pensamiento el fichaje del crack francés. Ya tiene su ídolo en el brasileño, al que se suma ahora Bellingham y un ramillete de jóvenes jugadores que ilusionan como Rodrygo, Camavinga o Valverde. Un equipo al que le falta un ‘9’ y no un delantero que competiría por la posición que ocupa Vinicius.

La única opción para que Florentino Pérez adelantara los tiempos al fichaje de Mbappé sería un gesto del PSG. ¿Cuál? No se sabe. Quizá que el jugador solicite al club parisino que negocie su salida con el Real Madrid y le ponga precio para venderlo este verano. Una opción remota en estos momentos al no haber relación institucional entre clubes. Un culebrón que nació en 2017 cuando Florentino Pérez lo quiso fichar del Mónaco pero el jugador lo descarto para no competir con la BBC. Desde entonces, los blancos han intentado tres veces su fichaje sin éxito.

Al Culebrón le quedan capítulos por escribir y muchas preguntas por responder. ¿Preferirá el PSG traspasarlo a otro club antes que al Real Madrid en caso de que querer venderlo este mismo verano? ¿Aceptaría Mbappé la opción de ser vendido a otro equipo que no sea el Madrid? ¿O cumplirá su promesa de jugar en París esta temporada que tiene firmada como dijo hace unos días? Las respuestas, próximamente.