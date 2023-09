Donnarumma genera debate en Italia y en el PSG

Pese a que ya han pasado dos años, en Italia muchos parecen no perdonar su salida del Milán hacia al PSG En el PSG tiene a la 'sombra' a Keylor Navas, que podría quitarle el sitio

Gianluigi Donnarumma ha empezado la temporada con muchas dudas y críticas tanto en Italia como en su club, el PSG. El portero está siendo señalado por sus errores y podría perder la titularidad en el PSG, con Keylor Navas en el banquillo y que podría volver a ocupar la portería del conjunto de Luis Enrique. El portero costarricense estuvo en la puerta de salida y ahora su situación puede dar un giro muy importante, una vez vistas las dudas que está dejando el portero italiano.

Luciano Spalleti, seleccionador italiano, ha dado la confianza a Donnarumma, pero las críticas están siendo 'feroces' en este parón de selecciones. Spalleti declaró antes del partido contra Ucrania que saldría con 'Gigio': “Donnarumma comenzará. Le perdonaremos que sea un prodigio que se ha puesto al frente. Es normal cometer errores, pero hay que tener cuidado: los prodigios deben respetar el talento que les hemos dado, de lo contrario se convierte en presunción ”, explicó Spalletti. Las frases dejaron en el aire la continuidad de la titularidad.

En el partido frente a Ucraina, por si no fuera suficiente, fue silbado por mucho público italiano. Este miércoles, la ¡Gazzetta dello Sport' recuerda la noche en San Siro: “No fue un partido fácil para Gigio Donnarumma, entre vítores, silbidos y algunas paradas “reales”. En el que fue su estadio hasta 2021, el número uno azul finalmente celebró la victoria sobre Ucrania con sus compañeros, pero antes y durante el partido no se salvó en las gradas. Este tratamiento no fue del agrado de todos". La prensa italiana, pese a no ver en buen lugar los abucheos, también ha cuestionado otra vez el rendimiento de Donnarumma.

El jugador Davide Frattesi, quiso mostrar su apoyo a su compañero de selección: “Los pitos a Donnarumma son algo indigno. Nunca había visto eso con la Nazionale. Pero afortunadamente Gigio es fuerte y eso no le afecta”. El portero italiano volverá a defender la portería en San Siro con la camiseta del PSG, en la fase de grupos de la Champions League y el abucheó puede a volver a ser 'histórico'.