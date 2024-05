La razón por la que el 'cambio de tandas' tiene tanto efecto en las parejas en pleno 2024

Por mucho que intentemos encontrar una explicación al por qué se han producido tantas rupturas tras la pandemia de COVID-19, no hay un motivo único. Evidentemente, compartir la vida durante 24 horas en casa no siempre es fácil, pero la mayoría de parejas habrán roto por otra razón, e incluso puede que no haya motivo alguno detrás de la separación.

En este contexto, interesante es el concepto que ha compartido con sus oyentes el grupo Isla Lavanda en un concierto que ha concedido en Madrid. Su vocalista habló de las idas y venidas de las parejas, de esos acercamientos y rupturas que protagonizan nuestras vidas y que quedan bajo el amparo de la expresión "cambio de tandas".

La revista Lecturas ha hablado con Dany Blázquez, psicólogo especialista en duelo, y ha valorado este término que ahora ha popularizado el cantante de Isla Lavanda: "en un momento como este, en el que hay parejas que terminan, otras que empiezan y algunas que nos mantenemos, espero que por mucho tiempo, a mí me gusta hablar de que se da un cambio de tandas", dijo entonces el vocalista.

El experto consultado por la citada publicación recuerda que la mediana de edad la representan aquellos nacidos en los años 80 y 90, personas que han sido muy castigadas y que han tenido referentes "desfasados". Por esta razón, "nuestro tablero de juego es muy distinto al de nuestros padres, jugamos bajo otras normas, y ese ajuste constante y necesario nos está pasando factura", también en el ámbito romántico.