La leyenda andorrana Ildefons Lima se retira de la selección tras 26 años

Lima se fue del campo entre lágrimas y con ovación de la afición suiza Con 43 años, ha dedicado 26 de ellos a defender la elástica andorrana

Ildefons Lima se ha retirado este martes de la selección andorrana con 43 años, siendo el máximo goleador del combinado nacional de Andorra con 11 ocupando la posición de defensa central y con un Record Guinness por tener la carrera deportiva más longeva a nivel de selecciones, con 26 años en total, de 1997 a 2023.

Su carrera intenracional comenzó un 22 de junio de 1977 con un partido ante Estonia, y acabó el 12 de septiembre de 2023 en un choque de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 ante Suiza, en Sion.

El defensa central es el futbolista más veterano en disputar un partido de selecciones con 43 años, 8 meses y 27 días. Jugó 20 en el partido en Suiza ejerciendo como delantero. Se marchó entre lágrimas y aplaudido y abrazado por todos sus compañeros de selección y cuerpo técnico.

Cuelga las botas a nivel internacional acompañado de su familia. Su mujer y sus dos hijas. "Ha sido un día muy especial. Todo lo que he vivido durante está semana con muchos videos, con muchas fotografías y después escuchar el himno. Muchísima emoción como es normal y también ver todo el agradecimiento de la gente en general después de tantos años representando un país. Te sientes muy orgulloso de la carrera que has hecho y lástima del resultado".

Ilde Lima ya contabiliza 136 partidos con su selección después de estar dos años apartado de la selección por la Federación Andorrana de Fútbol (FAF). Lima ha marcado 11 de los 69 goles que ha conseguido el combinado andorrano desde su debut internacional.

Entre lágrimas y jugando de delantero centro titular durante los primeros 23 minutos y siendo substituido por Ricard Fernández, más conocido como 'Cucu' (ND Bilje). "Siento mucha satisfacción por haberme podido retirar con un gran ambiente de futbol es muy emocionante y una sensación muy bonita. Ha venido toda la familia que siempre me ha apoyado después de tantos años de futbol. Contento. Hubo momentos muy duros ya que quería despedirme sobre el terreno de juego y lo he conseguido. El balón y la camiseta me la guardaré en un sitio especial y también me llevo la camiseta de Xhaka y su brazalete de capitán", sentenció el defensa central andorrano.

Con sus minutos disputados, 'Ilde' es el tercer jugador con más encuentros disputados en la clasificación de una Eurocopa igualando los 43 partidos de Cristiano Ronaldo. Solo Jehle y Astafjevs han jugado más partidos que él.

El jugador, nacido en Barcelona el 10 de diciembre de 1979, sigue aún en activo ya que milita desde el curso pasado en el segundo equipo del FC Andorra en Tercera Catalana.

Empezó su carrera futbolística en el FC Andorra y también pasó por las categorías inferiores del Barça. Ya como sénior militó en el Espanyol B y defendió las camisetas de Sant Andreu, el Ionikos griego, el Pachuca mexicano, la UD Las Palmas, el Poli Ejido y Rayo Vallecano.

Y después una etapa más exitosa siendo una pieza importante en el Triestina de la Serie B italiana sumando cuatro temporadas con 87 partidos y un gol. Después de Italia fue a Suiza para jugar en el Bellinzona con dos temporadas, 45 partidos y cuatro goles. Volvió al Triestina y de allí ya retorno a casa para militar en el FC Andorra, el FC Santa Coloma, Inter Club Escaldes y FC Andorra B hasta está temporada.

El último encuentro de Ilde Lima como internacional se disputó en el Stade de Tourbillon de Sion y pertenecía a la jornada 6 del grupo I de la fase de clasificación de la próxima Eurocopa. El defensa central andorrano, que jugó dos temporadas en el Bellinzona suizo (2009-2011) fue ovacionado por la afición rival y también recibió el abrazo, uno a uno, de rivales y también compañeros. De hecho, la camiseta de la selección de Andorra llevaba hoy escrito este mensaje: "Gràcies, Ilde".

Un total de 137 partidos y 11 goles desde su debut un 22 de junio de 1997 cuando tan sólo tenía 17 años y jugaba en un FC Andorra de segunda división B española. Uno de los últimos abrazos sobre el terreno de juego se lo llevo del seleccionador Koldo Alvarez De Eulate. El ex-portero, nacido en Vitoria, tiene actualmente a su hijo jugando de titular en la selección, Iker, el actual portero del Villarreal B. Por tanto, Ilde ha tenido de compañero al padre y el hijo de los Alvarez De Eulate. "Se agradece el trabajo durante tantos años y también por todo lo que nos ha dado. Ha sido un momento de muchas emociones su último partido como internacional", aseguró el seleccionador de Andorra al finalizar el partido contra Suiza sobre Ilde Lima.

Del debut en Estonia, con gol incluido, ya han pasado 26 años. Hace ya cuatro años superó el récord del ecuatoriano Iván Hurtado que lució la camiseta de su selección durante 22 años y 143 días.

A sus 43 años, se retira de su selección siendo una leyenda del futbol de su país y también del futbol mundial. Y todo habiendo defendido a jugadores como Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Luka Modric, Beckham, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Robert Lewandowski. Un balance de 6 victorias, 21 empates y 110 derrotas. Andorra perdió contra Suiza por 3 a 0 con goles en el segundo tiempo de Cedric Itten, Granit Xhaka y uno de penalti de Xherdan Shaqiri.

Su primer triunfo llegó en el 2000 contra Bielorrusia. También ha superado a Albania en el 2002, San Marino en el 2017, Hungría en el 2017, Moldavia en el 2019 y Liechtenstein en el 2022.

Uno de sus partidos más especiales fue contra la Francia que después se proclamaria campeona del mundo en el 1998. En Saint Denis el partido acabó con un 2 a 0.

Mientras tanto, Ilde Lima recibió una felicitación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el instagram del dirigente suizo: "Mucha suerte en tu último partido Ilde Lima y mis mejores deseos para tu próximo capítulo".