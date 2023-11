De Zerbi S.A.: Una fábrica incansable de talento

El técnico del Brighton tiene una capacidad impresionante de generar escenarios favorables para que sus futbolistas brillen al máximo nivel Muchos jugadores que han pasado por sus manos han acabado dando un gran salto de calidad en su carrera

Son muy pocos los seguidores al fútbol que dudan del talento de Roberto De Zerbi en los banquillos. Su Brighton gusta, es atractivo de ver y brinda al espectador motivos para pagar una entrada cada fin de semana. Apuesta por dar protagonismo al balón y tratar de someter al rival, siempre, sea cual sea el oponente. Pero a todo ello hay que sumarle la innegable capacidad que tiene para generar escenarios favorables para que sus futbolistas brillen al máximo nivel, y claro está, para que den un paso hacia adelante en sus respectivas carreras.

Son muchos los casos de futbolistas que han alcanzado un nivel inesperado tras estar bajos sus órdenes. Se ha comprobado en el mismo Brighton, recuperando a un Danny Welbeck que poco sumaba a la causa, o haciendo explotar a un desconocido Evan Ferguson y un Billy Gilmour que no destacó ni en el Chelsea ni en su aventura en el Norwich City. Otro gran ejemplo, el impresionante rendimiento de Kaoru Mitoma, a la altura de los mejores extremos de la Premier.

¿ES CAICEDO UN FUTBOLISTA DE MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS?

Sin embargo, ni mucho menos son sus casos más sonados. Es de obligación empezar por Moisés Caicedo. Con De Zerbi alcanzó un nivel en el centro del campo que hizo que media Premier perdiese la cabeza para firmarlo. Liverpool, Arsenal y Chelsea, entre otros, fueron con todo a por el joven ecuatoriano, y acabó eligiendo a los 'blues', que pagaron 116 millones de euros por él.

Moisés Caicedo, en su debut con el Chelsea | @ChelseaFC

Su aportación en Stamford Bridge está lejos de la que consiguió en el Amex Stadium. Y no es por que sea un jugador que no está preparado para la élite, ni mucho menos. El motivo es que el contexto no es tan favorable para él como lo era en el Brighton. Y el encargado de propiciar esas situaciones era un mago en la materia, Roberto De Zerbi.

Otro de los futbolistas que brilló en el Brighton del curso pasado fue Alexis Mac Allister, que firmó por el Liverpool a cambio de 42 millones de euros. En este caso, la operación ha sido más rentable para el conjunto 'red' que tiene en sus filas a un futbolista tasado en 65 'kilos' y que les costó considerablemente menos. Pero aunque no está jugando mal, el argentino está lejos de su mejor versión.

IMPLACABLE TAMBIÉN LEJOS DE BRIGHTON

La mano de De Zerbi también dio sus frutos antes de aterrizas en la Premier League. Lo demostró en el Shakhtar, donde convirtió a Mykhailo Mudryk en un futbolista de 100 millones de euros. El ucraniano, pretendido por Arsenal y Chelsea, acabó firmando por los 'blues' a cambio de 100 'kilazos' (variables incluidas).

Mudryk, durante su primer partido con el Chelsea | Peter Powell / EFE

Eso sí, no acaba de encontrar su lugar y el rendimiento que está dando es pobre. Sus condiciones son ideales, para la competición británica. Rápido, potente, con mucho desborde y un gran uno contra uno. Tiene 22 años y muchas cosas por pulir, pero no está siendo tan determinante como mostró en Ucrania.

UN PIVOTE IMPRESIONANTE

Uno de los grandes escuderos de De Zerbi en su etapa en el Sassuolo fue Manuel Locatelli (25 años). Bajo sus órdenes, fue un pivote de mucho calibre, firmando actuaciones que lo llevaron a la selección italiana y le abrieron las puertas de la Juventus, que pagó 30 millones por él. Pese a ello, no ha rendido como en el cuadro 'neroverdi'.

A su vez, De Zerbi sigue dando pasos en su carrera como entrenador y como hizo en todos sus anteriores equipos, sigue formando talento en el Brighton y explotando a jugadores que poco a poco logran hacerse un nombre en la élite europea. ¿Quién será el siguiente?