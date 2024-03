El United ya tiene sustituto para Casemiro

Joao Gomes, una de las revelaciones de la temporada en la Premier League, es uno de los objetivos que el Manchester United se ha planteado para el próximo verano. El mediocentro carioca, de 23 años, es uno de los valores que cotiza al alza, en su primera temporada al completo en Inglaterra se ha afianzado en el once titular del Wolverhampton, donde acumula más de 2.000 minutos de juego en este curso. Su incorporación sería para coger el relevo a Casemiro, a quién su propio club ha colocado en la rampa de salida.

El ex del Madrid vive una temporada aciaga en Old Trafford donde no ha gozado de mucha continuidad a causa de lesiones. Estuvo tres meses de baja por un golpe y, ahora, vuelve a tener problemas físicos que le han impedido estar con Brasil en esta fecha FIFA.

Estaba llamado a ser uno de los líderes del equipo y es el reflejo del equipo de Erik ten Hag, que lo tiene muy complicado para obtener una de las plazas de acceso a la próxima Champions League. Costó la friolera de 70 millones de euros y no está respondiendo a las expectativas.

Y la dirección del United, harta de encadenar fracasos y no levantar cabeza, prepara una revolución para la próxima temporada. Casemiro, ya ha aparecido una lista de doce bajas, a causa de su rendimiento muy irregular y, principalmente, a su alto salario. También estaría otro ex merengue, el central Varane.

Casemiro, que cumple su segunda temporada en el club, habría sido tentado por el fútbol saudita. Su plaza en el United sería ocupado por un compatriota suyo. Los Red Devils se preparan para ofrecer 40 millones por Joao Gomes, que es el futbolista que más balones ha recuperado en este curso en la Premier.

El ex del Flamengo, que estuvo en la agenda del Sevilla de Monchi y del Real Madrid en su etapa en Brasil, debutó este sábado con la Seleçao en el estreno de Dorival Junior como seleccionador. Lo hizo como titular en un partido muy especial para él, un Inglaterra-Brasil, en Wembley y decidido por un gol de Endrick (0-1), donde se batió a un centro del campo donde destacaba el madridista Jude Bellingham.

Su buena actuación le garantiza mantenerse en el once titular canarinho en el amistoso de este próximo martes, en el Santiago Bernabéu, ante la España de Luis de la Fuente.

Joao Gomes es un futbolista muy versátil. Fue campeón y el mejor jugador de la Copa Libertadores 2022, jugando de interior, precisamente con Dorival Junior como entrenador. Sin embargo, todos los scoutings europeos que frecuentan el mercado sudamericano avisaron que el canterano del Mengao era un potencial mediocentro, posición que ocupa desde que juega en los Wolves.

Su evolución física en el último año y medio es muy notable, lo que ha aliado a su desarrollo táctico y en la concepción del juego. Es un pivote de presente con un futuro muy prometedor.