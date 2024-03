Mourinho desvela su futuro: "Quiero trabajar"

La legendaria carrera de José Mourinho parece estar lejos de acabar. El técnico portugués sigue sin equipo desde que la AS Roma decidiese prescindir de sus servicios hace dos meses, aunque 'The Special One' sigue teniendo claro que su futuro está ligado a los banquillos.

El entrenador portugués ha sido uno de los principales invitados especiales del Gran Premio de Moto GP de Portugal. Mourinho se encargó de ondear la bandera a cuadros al final de la carrera, una aparición en público que ha servido para que el técnico hablase sobre sus planes de futuro en los banquillos.

'The Special One' se encuentra sin equipo desde que la AS Roma decidiese poner fin a su relación con el entrenador portugués este pasado enero. Mourinho reconoce que sigue dolido por la decisión que tomó el club romano: "Es difícil entender cómo un entrenador que llega a dos finales europeas seguidas es despedido. Eso es lo único raro", explicó.

El técnico portugués también se refirió a unas declaraciones de Tiago Pinto, quien fuese director general de la Roma, donde explicaba la destitución de Mourinho. La respuesta del portugués fue meridiana: "Sus entrevistas no me interesan para nada, no pierdo el tiempo leyéndolas ni escuchándolas. No tengo el más mínimo interés... No volverá a trabajar conmigo, seguro que no. En este caso no es posible", reconoció.

El futuro de Mourinho parece seguir ligado a los mejores banquillos del mundo: "Por el momento cero novedades. No tengo club, estoy libre, pero quiero trabajar. En verano quiero trabajar. ¿Volver a Portugal? Nunca digas nunca, especialmente en el fútbol. Mi vida es el fútbol, puedo entrenar en cualquier lugar. No tengo problemas", valoró.