El Real Madrid se frota las manos con 'el predestinado' Endrick

Endrick hizo historia con Brasil este sábado en Wembley, pero quién se frota las manos es el Real Madrid y el madridismo. El joven ariete, de 17 años, y aún futbolista del Palmeiras, tiene fecha fijada para desembarcar en el equipo de Carlo Ancelotti: el 21 de julio cuando cumpla se convierta en mayor de edad.

Y, a cuatro meses vista para iniciar su etapa merengue, el 'menino prodígio' ha mostrado, una vez más, que es lo que en Brasil a la prensa le encanta señalar como 'un predestinado' o 'un iluminado'. O sea, aquel tipo de jugador diferente, que está tocado por una barita mágica.

Lo que hizo en el Inglaterra-Brasil (0-1) entra para la historia, por mucho que fuera solamente un amistoso en una fecha FIFA y no competición oficial. Endrick siempre podrá decir que su primer gol con la Seleçao fue en uno de los grandes templos futbolísticos, Wembley, y, además, varios medios británicos y brasileños coinciden en señalar que es el goleador más joven del estadio, en todas sus versiones y remodelaciones.

Por si fuera poco, y aquí quién se encarga de remarcarlo son los brasileños, su hito fue realizado exactamente 30 años después del debut de Ronaldo 'Fenómeno' con la 'canarinha', que fue un 23 de marzo de 1994, cuando Brasil superó 2-0 a Argentina, en otro amistoso, disputado en Recife que se decidió con un doblete de Bebeto. La coincidencia se interpreta, como un paso de testigo y que ahora, Brasil, y el mundo, estaría viendo el nacimiento de un candidato a 'craque'.

La cuestión es que Endrick, con nueve minutos en campo, fue capaz de marcar en uno de aquellos encuentros internacionales de nota. Inglaterra no perdía un partido desde su eliminación en el Mundial de Qatar a manos de Francia (1-2) en los cuartos de final.

Así marcó su gol Endrick contra Inglaterra / EFE

"Es un recuerdo único. Mi familia está aquí, mi novia, mis empresarios. No soy de llorar mucho, me estoy conteniendo, pero es algo único y estoy muy feliz", afirmó Endrick en declaraciones al canal brasileño Sportv.

El futuro jugador del Madrid tuvo el 0-2 en sus botas, pero desaprovechó un mano a mano con el portero del Everton, Jordan Pickford. "Me puse muy nervioso, porque después de marcar solo estaba pensando el gol y, no voy a mentir, creo que esto me perjudicó un poco al final en la oportunidad que tuve", indicó.

El tanto de Endrick fue muy celebrado por todo el vestuario 'canarinho'. El capitán, Danilo, considera que "esta victoria es todavía más simbólica porque la logramos con un gol del más joven". "Este triunfo no dará tranquilidad para trabajar y para afrontar el amistoso del próximo martes en Madrid contra España", añadió.

Dorival Junior empezó de la mejor forma posible su etapa como seleccionador brasileño. El 0-1 en Wembley corta una mala racha de tres derrotas seguidas, cosechadas entre octubre y noviembre, que acabaron desembocando en el despido de Fernando Diniz.

Endrick se ha ganado el poder tener unos minutos el próximo martes y hacer su debut en el Santiago Bernabéu y delante de la que será su afición a partir de julio. La Caverna ya ha empezado la campaña para que Brasil juegue con un ataque formado por futbolistas 'merengues': Vinicius Jr., Rodrygo y Endrick. Para ello, el nuevo seleccionador tendría que sacrificar al blaugrana Raphinha, que actuó como titular contra Inglaterra

Desde la óptica del Real Madrid, el estreno goleador de Endrick con la 'Canarinha' refuerza que la apuesta por el joven delantero del Palmeiras, en una operación que alcanzará los 72 'kilos' en su globalidad, es más que acertada.