El United sigue de 'Luton'

Los 'red devils' consiguieron una flojísima victoria contra uno de los equipos más débiles de la Premier Un tanto de Lindelöf inclinó la balanza mientras sigue instalada la presión en el equipo de Ten Hag

El Manchester United ganó y se recuperó del desastre de Copenhague, pero sigue sin convencer ni ante el humilde Luton Town, uno de los equipos más flojos de la Premier League (1-0).

Los 'Hatters', que venían de sacarle un empate en casa al Liverpool, dieron la cara en Old Trafford y solo un tanto de Victor Lindelof en un balón muerto en el área pudo inclinar al equipo de las afueras de Londres. No fue el partido que necesitaban los 'Diablos Rojos' para dar el do de pecho ante su afición y que esta se olvidara de la vergonzosa derrota en Liga de Campeones ante el equipo danés y que pone en jaque su pase a los octavos de final. Volvió a ser un equipo previsible y que languidece en ataque y si no sufrió más en defensa fue por un imperial Harry Maguire y por el escaso potencial ofensivo de los de Rob Edwards.

Sí se estremecieron en sus asientos los aficionados de Old Trafford al ver pasar y pasar los minutos en el videomarcador y no ver ni un gol en su casillero. Thomas Kaminski, una de las sensaciones en las porterías de la Premier, sacó un gol cantado a Rasmus Hojlund, a un metro de la línea de meta y a bocajarro, y posibilitó que unos minutos después Carlton Morris rozara el 0-1 con un cabezazo a la base del poste que despejó André Onana.

Tuvo que esperar hasta la segunda mitad Erik Ten Hag para respirar, cuando Victor Lindelof estampó en la red un balón suelto en el área tras un centro-chut de Marcus Rashford. El sueco consiguió lo que ni Alejandro Garnacho, Hojlund (que sigue sin marcar en Premier nueve partidos después), ni Marcus Rashford, que falló un mano a mano para el 2-0, habían conseguido y evita que el United se vaya al parón por selecciones con más ruido alrededor.

No cesarán los rumores ni las críticas al estilo de juego, porque lo visto ante el Luton no convence a nadie, pero al menos el United ha ganado dos de los últimos tres encuentros y sube hasta la sexta posición de la Premier, a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones -el objetivo de la temporada-, aunque con un partido menos que el Liverpool.

El Luton podría caer a los puestos de descenso si el Bournemouth puntúa contra el Liverpool o si el Sheffield United gana al Brighton & Hove Albion.