Sané, sobre Kompany: "Me dijo que sería mi entrenador... lamentablemente ha sucedido"

Después de una interminable búsqueda de su nuevo entrenador para la siguiente temporada, el Bayern de Múnich acabó anunciando finalmente la incorporación de Vincent Kompany como próximo líder del proyecto bávaro. El equipo alemán encomendó al belga las riendas de un equipo en reconstrucción que aspira a recuperar su reinado en Alemania, una etapa donde se reencontrará con viejos conocidos...

Se volverá a ver las caras en Múnich con Leroy Sané, un jugador con quien compartió vestuario en el Manchester City hace no tantas temporadas. Antes compañero suyo de equipo, ahora Vincent Kompany deberá ejercer de entrenador de uno de los mejores jugadores del conjunto bávaro, que buscará recuperar su mejor nivel de la mano del técnico belga.

El extremo alemán se encuentra encantado de poder estar a las órdenes de quien fuese su compañero de equipo en Inglaterra: "Era un absoluto líder como jugador, alguien que siempre marcó el camino. En el Manchester City nos cuidó muy bien a los jóvenes, nos apoyó. Confío en que hará un buen trabajo en el Bayern", expresó.

El alemán desvela incluso una conversación que tuvo con Kompany, quien le prometió que un día sería su entrenador: "En el Manchester City, me dijo que iba a convertirse en mi entrenador. Le dije que eso no iba a suceder y desafortunadamente ha ocurrido", expresó el jugador en modo irónico. "Es broma. Estoy muy contento de que sea nuestro entrenador", reconoció.

El técnico belga, por su parte, cree que la relación entre ambos no cambiará a pesar de su condición de entrenador: "Era más que un simple capitán en el Manchester City, así que las cosas quizás no sean tan diferentes. Mi trabajo es sacar lo mejor de Sané, no haré distinciones", expresó.