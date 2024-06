¡Hay drama! Tres descartes de Inglaterra en la lista de la Eurocopa

No podían caber todos. Tarde o temprano tenía que pasar, y es que el talento en la selección de Inglaterra provoca un 'overbooking' importante a la hora de conformar una convocatoria final de 26 jugadores citados para la Eurocopa de Alemania. Por el momento, ya conocemos a tres descartes definitivos.

Como ha confirmado la propia selección inglesa en un comunicado, tanto James Maddison (Tottenham) como Curtis Jones (Liverpool) han abandonado la concentración tras conocer la noticia de que no formarán parte de la lista definitiva pese a estar disponibles para jugar el próximo amistoso. El ex del Leicester, que según apuntan desde Inglaterra había sido informado que sería titular ante Islandia, ha preferido marcharse. Jarrel Quansah, también futbolista 'Red', parece ser el tercer jugador que no ha pasado la primera criba. Son los primeros 'sacrificados' de los que vendrán.

A pocas horas del último amistoso que disputará Inglaterra el próximo viernes a partir de las 20:45 horas ante Islandia, falta por conocer cuatro descartes más de la prelista para conocer los 26 nombres definitivos elegidos por Gareth Southgate. Son candidatos a quedarse fuera: Eze, Wharton, Toney, Trafford, Guehi, Bowen o Gallagher, Maguire (está tocado), y con una posible sorpresa con Grealish, con el que siguen habiendo dudas.

Más pronto que tarde (el límite está en el 8 de junio) conoceremos quienes son los últimos cuatro 'suspendidos' que no se subirán al avión dirección Alemania del próximo 10 de junio, día en el que los ingleses ponen rumbo al torneo. Su debut será seis días más tarde, el próximo 16 de junio ante Serbia para estrenarse en el grupo C.