El United, al ritmo de los mejores tiempos de Ferguson

El conjunto de Ten Hag está rompiendo récords y ha igualado un registro goleador de la época gloriosa de Sir Alex Ferguson Han conseguido marcar dos o más goles en 15 partidos en casa de forma consecutiva, algo que no pasaba desde hace 23 años

Son tiempos de cambios en el lado rojo de Manchester. A mejor, claro. Tras unos años de travesía por el desierto, la consecución del primer título en seis años enderezó el rumbo de la entidad de nuevo hacia el 'Olimpo' de la Premier. Los de Ten Hag han recuperado su estatus de 'ganador' y están firmando registros propios de épocas lejanas con Sir Alex Ferguson en el banquillo.

La victoria por 4-1 frente al Betis en Europa League supuso igualar el récord de 15 jornadas consecutivas marcando dos o más goles en casa por primera vez desde el 2000 con el técnico escocés a los mandos. Aquel mítico equipo de la 99-00, liderado por futbolistas de la talla de Giggs, Beckham, Keane, Cole o Yorke, se proclamó campeón de liga y defendería el título a la temporada siguiente.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

Ahora, son los Bruno Fernandes, De Gea, Rashford o Casemiro quienes llevan las riendas de una plantilla hambrienta de títulos que peleará por ascender puestos en la Premier hasta el final. Los 'Red Devils' son terceros en la tabla, a catorce puntos del liderato del Arsenal pero con un partido menos. En la FA Cup disputarán los cuartos de final frente al Fulham.

En un equipo como el Manchester United hacen falta líderes, y Bruno es uno de ellos. Es el primero en poner el pecho para llevarse el aluvión de críticas cuando las cosas no salen bien y el último en vanagloriarse de sus aciertos, que son muchos. Cuando el portugués está bien, el equipo funciona. Y cuando no, los de Ten Hag sufren muchísimo.

Ayer volvió a brillar en la victoria contundente frente al Real Betis en la Europa League. Cuando dispone de libertad en el último tercio de campo, es un futbolista casi imparable. Aunque su posición fija es en la mediapunta, con Ten Hag suele caer también a banda derecha, donde genera muchísimo peligro con su visión del juego pivilegiada. Es una alternativa parecida a la que ofrece Kevin de Bruyne en el Manchester City, con esos envíos tan dañinos desde el vértice derecho a la espalda de la defensa. Sin ir más lejos, el portugués suma ya 10 asistencias en lo que va de temporada.

Otra de las estrellas, Marcus Rashford, ha recibido el premio a mejor jugador del mes de febrero de la Premier League. Ten Hag se ha llevado también el premio a mejor técnico del mes. El delantero inglés está en un estado de forma extraordinario y es la segunda vez que se lleva este galardón de forma consecutiva. 26 goles en 41 partidos son números de estrella mundial.

🏆 Back to back. @MarcusRashford has won the @PremierLeague Player of the Month award for the second month in a row 👏#MUFC || #PL pic.twitter.com/25Ctnb5AGn