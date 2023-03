A Harry Kane no le es "suficiente" el objetivo del Tottenham

Al delantero del Tottenham no le basta con pelear por meterse entre los cuatro primeros de la Premier League "Optar solo al top cuatro es una consecuencia de no estar jugando tan bien como querríamos", dijo el ariete 'spur'

Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, aseguró que luchar por el cuarto puesto en la Premier League, sin optar a nada más, no es suficiente para este club.

El Tottenham, que no gana un título desde 2008, cuando levantó la Copa de la Liga con el español Juande Ramos como técnico, cayó eliminado este miércoles en la Liga de Campeones contra el Milan y ahora su único objetivo de la temporada es amarrar la cuarta plaza en la liga.

"En nuestra posición como club, deberíamos estar ganando trofeos. Ese es siempre el objetivo. Optar solo al top cuatro es una consecuencia de no estar jugando tan bien como querríamos. Ahora todo por lo que podemos luchar es eso y espero que lo consigamos, pero no, no es suficiente para este club", dijo Kane.

"Entiendo la reacción de los aficionados. Luchar por el top cuatro no es suficiente para nadie en este club y especialmente para los aficionados. Tienen el derecho a dar su opinión", añadió.

Kane mencionó como clave para la eliminación el daño moral que les hizo caer en los octavos de la Copa de Inglaterra contra el Sheffield United.

"Eso pudo haber cambiado la temporada completamente. Si pasas ahí, vas con impulso al partido de liga (que perdieron contra el Wolves) y a este partido. Creo que esa derrota fue una daga en nuestros corazones y puedes ver que no nos hemos recuperado", destacó.