Scholes ataca a Bruno Fernandes: "No creo que sea el capitán ideal"

El histórico centrocampista del Manchester United ha sido contundente a la hora de hablar de la actitud del jugador portugués en los duelos ante Barça, Liverpool y Betis La capitanía de Bruno, heredada de un Maguire que no está teniendo presencia en los esquemas de Ten Hag, está siendo más que cuestionada

La actitud de Bruno Fernandes está trayendo cola en estos últimos partidos. Ser portador del brazalete de los 'red devils' comporta unos valores que, para muchos, no trae consigo el portugués. Paul Scholes, el histórico one club man del Manchester United, ha sido uno de los más críticos con él después de los partidos ante el Barça, Liverpool y el Betis.

El primer capitán de la plantilla, el inglés Harry Maguire, no está entrando en los planes de Erik Ten Hag, por lo que Bruno Fernandes asume los galones. Unos galones que, por su actitud, están en entredicho. “El capitán tiene que ser una persona con influencia, tranquila, líder. Él no creo que sea el capitán ideal", aseguraba Scholes.

Además, el ex jugador del United no olvidó el papel del portugués en la contundente derrota de los 'red devils' frente al Liverpool. "Lo vimos frustrado con sus compañeros, no debe estar orgulloso de lo que pasó. Agitando los brazos en el aire, empujando a un asistente... Aprenderá de lo que pasó. Viene de Portugal, donde hacen esto todo el tiempo, pero en Inglaterra no es aceptable. Tendrá que deshacerse de esas cosas molestas en su juego”, concluía.

Paul Scholes, uno de los referentes de Bruno Fernandes

Paul Scholes sirvió de inspiración a Bruno en su llegada a la ciudad de Manchester. En una entrevista para los medios del club, el portugués aseguraba que "Scholes fue uno de los mejores mediocampistas del mundo". [...] “En Inglaterra, muchos hablan sobre Lampard y Gerrard, pero pienso que Scholes supo marcar la diferencia”.

En cuanto a su comparación con leyendas centrocampistas como Pirlo, Zidane o Iniesta, el luso afirmaba que él está "más cerca de Paul Scholes que de todos los demás, porque a él (Scholes) le gustaba acercarse al área, asistir y meter muchos goles".

Sea como sea, de momento la leyenda ya ha avisado al 'alumno' de qué no debe hacer cuando le toca llevar el brazalete de su querido United, del cual lejos quedan ya los Neville, Giggs, Rooney, Vidic, Carrick o Valencia.