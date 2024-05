Las convocatorias para la Eurocopa de Alemania serán de 26 futbolistas

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido este viernes ampliar a tres el número máximo de convocados en las plantillas que las selecciones participantes en la próxima UEFA EURO 2024 deben facilitar de cara al torneo que se disputará en Alemania del 15 de junio al 15 de julio, respondiendo a la petición que hicieron los seleccionadores nacionales en una reunión mantenida en Düsseldorf.

La medida no es nueva, ya que en la última Eurocopa las convocatorias ya fueron de 26 futbolistas. La diferencia es que en Alemania 2024 no será necesario hacer tres descartes en cada partido, ya que los 26 convocados podrán sentarse en el banquillo. La ampliación no supone ninguna obligación por lo que cada selección decidirá el número de inscritos entre 23 y 26, pero entre los seleccionados deberá haber obligatoriamente tres porteros, sea cual sea el número de convocados.

De acuerdo con el reglamento de la competición, las selecciones deben facilitar a la UEFA una lista con un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26 antes de la fecha límite del 7 de junio, con asignación de dorsales entre el 1 y el 26 siendo el dorsal 1 obligatoriamente para uno de los tres porteros. Esta modificación de las reglas de la competición afecta a los artículos 44, 46, 48 y 58.

Pese a la ampliación de las convocatorias, el Reglamento de competición de la Eurocopa 2024 mantiene la actual regulación sobre los futbolistas lesionados. La decisión de sustituir a un futbolista se consensuará entre los doctores de la selección afectada y los galenos del Control Médico de la UEFA, que decidirán si la lesión del jugador en cuestión es tan grave como para no poder participar durante ninguno de los partidos de la fase final.

Si el afectado es un futbolista de campo podrá ser sustituido antes del primer partido de la fase final. Si afecta a un portero, podrá ser sustituido antes del siguiente partido que deba disputar su selección.