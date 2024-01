Toffolo, jugador de la Premier suspendido por apuestas: "Lo perdí todo"

El tema apuestas en Inglaterra resulta bastante delicado cuando a los jugadores se refiere. Ivan Toney ya lo vivió en sus carnes con una sanción que apenas este mes logrará superar. Lo propio con Sandro Tonali, aunque su caso lo arrastraba desde Italia. La FA saca su 'mano de hierro' para castigar a los que mezclan su actividad con el juego, no dejando lugar a suspicacias en la Premier League. Y le pasó también a Harry Toffolo, lateral izquierdo del Nottingham Forest.

En septiembre, el futbolista recibió una sanción de cinco meses por 375 infracciones en las normas de apuestas. Al respecto se abrió en una entrevista con la 'BBC', explicando su caso, los problemas de salud mental generados y el apoyo que le brinda a los demás jugadores que sufren con la adicción al juego.

"Sentí que lo perdí todo. Fue, al 100%, la parte más difícil no solo de mi carrera deportiva... también de mi vida. Lo que más me asustaba era pensar que mi carrera se terminaba por algo que había sucedido de seis a nueve años atrás, que aun así volvió al presente para hacerme daño", comentó el jugador en la entrevista con el citado medio.

Harry Toffolo, con el Nottingham Forest / AFP

"Cuando recibí ese correo electrónico enviado por la FA (describiendo las infracciones), me caí al suelo y tuve un ataque de pánico total. Reconocía los nombres de usuario, porque eran míos. Pero ni recordaba las apuestas. No me identifico con esa persona que hizo eso", apuntó, rescatando también los problemas familiares. "Me sentí muy avergonzado y mortificado por mis hijos. Nunca olvidaré que vieron llorar a su papá".

Los casos de Toffolo incluían apuestas de 2014 a 2017. Por esos años, tuvo pasos por Norwich City, Rotherham o Swindon Town. Se conocieron apuestas en contra de sus propios equipos, además de una sobre marcar un gol en una final jugada contra el Preston... que terminaron perdiendo 4-0.

"Me siento fuerte, pero también siento la responsabilidad de intentar ayudar y esperar que esto no le vuelva a pasar a nadie más", comentó sobre su programa para ayudar a los jugadores afectados por problemas con el juego en Inglaterra.