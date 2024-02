¿Qué ha sido del mejor mediocentro de Inglaterra?

Hace no mucho, Kalvin Phillips era considerado por muchos como el mejor mediocentro del fútbol inglés. Hace menos de tres años, el actual futbolista del Manchester City formaba una pareja gloriosa junto a Declan Rice en el doble pivote de la Selección con la Eurocopa de 2020 como escenario ideal. Ambos tenían un nivel abismal, preparados para dar el salto a la élite. Hoy, el ex del Leeds es algo parecido a un 'juguete roto'.

Phillips también debutaba con la absoluta sin haber jugado en Premier gracias a un Leeds United de Marcelo Bielsa en el que logró brillar como el que más. El difícil camino que le ha llevado hasta el escenario actual es difícilmente imaginable antes de su fichaje por el conjunto de Guardiola. Cuando el técnico de Santpedor se fijó en él, fichaba a un mediocentro arrollador, con un buen pie y una gran visión de juego, que venía a dar descanso a un tal Rodrigo Hernández y había maravillado en su estreno en la élite.

49 millones de euros fue lo que ingresó el conjunto de Yorkshire por su venta en verano de 2022. Para Phillips, la oferta del Manchester City fue irrechazable. Nadie en su sano juicio pensaba que todo podía acabar tan mal. Rice (a quien también quería Pep) y con el que creció de la mano, fichó por el Arsenal procedente del West Ham, y su éxito reciente es una historia radicalmente opuesta.

¿COMETIÓ UN ERROR?

Muchos dudaban de la adaptación de Phillips al mejor equipo del planeta. No es fácil entrar en un once plagado de estrellas, y menos para un jugador acostumbrado a brillar en la Championship y cuya irrupción en la Premier había llegado de la mano de un Leeds United que peleaba por no descender. Y para qué mentir, si Rodri es insustituible. Sabía que llegaba para ser suplente, pero Kalvin Phillips tenía el nivel y la confianza para probar suerte en un proyecto soñado para cualquier futbolista.

Kalvin Phillips en un partido con el Manchester City / AFP

En su primera temporada con el City, disputó apenas 21 encuentros, sólo cuatro de ellos como titular. Fue perdiendo la confianza hasta ser uno de los futbolistas más infrautilizados por Guardiola, con quien tuvo un episodio que acabó de dinamitar su situación. Una polémica entorno a un sobrepreso verbalizado por el propio Pep en rueda de prensa que le sentó como un 'puñal' al centrocampista inglés. Todo desembocó en una cesión 'forzada' al West Ham el pasado mercado de enero.

UN INICIO DOLOROSO EN LONDRES

Y no ha hecho más que ir a peor. Por ahora, los cuatro encuentros que ha disputado Kalvin Phillips con el conjunto de David Moyes han sido de pesadilla. Un gol regalado tras un error en su debut, su primera expulsión en la Premier y ninguna victoria, con un sonrojante 0-6 a manos del Arsenal en el London Stadium. Los aficionados 'Hammers' no están contentos con el rendimiento de su nuevo fichaje, al que algunos llegaron a apodar como el 'Pirlo de Yorkshire'.

Kalvin Phillips, en el duelo con el West Ham frente al United / EFE

David Moyes, quien tampoco hace especialmente felices a los aficionados de su equipo, sigue cuestionado en su puesto y buscando soluciones para un West Ham que está en serios problemas. Al técnico escocés le 'salva' el gran inicio de temporada que protagonizaron, pues ocupan la 9ª posición en la tabla pese a llevar siete partidos sin ganar en Premier, pero el juego del equipo es preocupante. Habrá que ver si Kalvin Phillips logra levantar el vuelo y regresar a su mejor versión, la de ese centrocampista que enamoró a un país entero y convenció al mismísimo Pep Guardiola. El próximo 26 de febrero ante el Brentford, una nueva oportunidad: no está todo perdido.