Las sanciones al City ponen en entredicho el futuro de Haaland

El noruego fichó para ganar título y ser entrenado por Guardiola, dos condiciones que están en el aire La agente del ariete contó en una entrevista que sus jugadores siempre tienen la llave para decidir su futuro

Las sanciones que planean sobre el futuro del Manchester City abren un escenario incierto sobre la continuidad de Erling Haaland. Las razones que llevaron al ariete noruego a recalar en el Etihad Stadium podrían desaparecer abruptamente. Y estos motivos no son otros que el ser dirigido por Pep Guardiola y unirse a un proyecto que le permitiera ganar títulos y optar a premios individuales.

Las últimas declaraciones de la agente del jugador, Rafael Pimenta, deslizaron la existencia de una cláusula de rescisión en el contrato del jugador, que vence en 2027. “Yo estoy a favor de la libertad. Es mi batalla. Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’. Cuando el jugador va a un club yo hago todo para crear las condiciones para que la llave de la puerta esté en sus manos", explicó la brasileña en una reciente entrevista con el diario 'As'.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"¿Y si mañana no soportas más estar ahí porque no te gusta, o no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas, ¿no? No me gusta cuando mi jugador no es libre de decidir. Yo he hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera ‘quiero irme’ y que no pudiera hacerlo”, añadió

Sin una confirmación oficial, las informaciones publicadas apuntan a que esta cláusula oscilaría entre los 150 y los 200 millones de euros. Asimismo, Pimenta explicó que el ser entrenador por Guardiola fue un motivo de peso para firmar por el City. Sin embargo, la continuidad del preparador de Santpedor está en entredicho a la espera de que se esclarezcan las eventuales sanciones al equipo de Mánchester.