Los seis posibles destinos para Guardiola

El técnico catalán podría abandonar el club 'Citizen' después de las presuntas irregularidades financieras Dirigir una selección, el destino más probable

Pep Guardiola podría tener las horas contadas como entrenador del Manchester City. A raíz de las acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras por parte del club 'Citizen', el técnico catalán apunta a una posible salida del equipo de Mánchester si acaban sancionados.

Guardiola ya dejó claro en mayo de 2022 que abandonaría el club en caso de que las acusaciones se probaran: "Cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto: '¿de qué va eso?'. Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo. Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente no estaré aquí".

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

Los 6 posibles destinos para Guardiola

El técnico catalán siempre ha dejado clara su intención de entrenar una selección a nivel internacional: “El siguiente paso será una selección, si se presenta la oportunidad”, dijo en el verano de 2021, y añadió: "Es solo un sueño que tengo como entrenador y como persona. Tal vez suceda, tal vez no".

Es por este motivo que dirigir una selección sería el destino más probable para Guardiola, quien cuenta con muchos pretendientes. Según Mirror Sports, estos serían los posibles destinos para el entrenador.

Brasil

Guardiola ya habría rechazado a la selección brasileña el mes pasado cuando intentaron ficharlo para suceder a Tite como seleccionador. Sin embargo, las acusaciones hacia el Manchester City abrirían un nuevo panorama donde el técnico podría reconsiderar la oferta.

Argentina

Sería el reencuentro esperado entre Leo Messi y el entrenador que más le ha marcado en su carrera deportiva. Guardiola no esconde su deseo de entrenar a una selección durante una Copa América y volver a dirigir a la estrella argentina sería un más que posible destino.

Países Bajos

De ser así, seguiría los pasos de su maestro Johan Cruyff y entrenaría a la selección holandesa. El diario inglés apunta a que la federación holandesa ya habría contactado con el catalán para convencerlo de entrenar a los 'Oranje'.

España

Dejando a un lado la política y a nivel deportivo y de estilo de juego, no existe entrenador más idóneo que Guardiola para entrenar a la selección española.

Inglaterra

Según 'The Independent', Guardiola habría estado cerca de dirigir a la selección inglesa en verano de 2013. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo debido a que el presidente David Bernstein se negó a reunirse con él debido a que no era inglés.

Sin embargo, podría ser un destino interesante para una selección en búsqueda de éxitos.

Paris Saint-Germain

Es un destino poco probable. Christophe Galtier se ha afianzado como entrenador del conjunto parisino y el equipo dinámica, aunque una mala racha de resultados podría desembocar en una llegada del técnico catalán al banquillo parisino.