¿Quién es Rubén Sellés? El técnico interino del Southampton tras el cese de Hasenhüttl

El español, que debutará este miércoles en la Copa de la Liga, se hará cargo del equipo de forma temporal Los 'Saints' estudian la posibilidad de incorporar a Nathan Jones, entrenador del Luton Town

El Southampton ha hecho oficial la destitución de su técnico, Ralph Hasenhüttl, incorporado el año 2018. Y es que hasta que el club no encuentre a un entrenador permanente, será el español Rubén Sellés el encargado de dirigir al equipo de forma temporal.

El técnico valenciano debutará frente al Sheffield Wednesday, equipo de la League One (tercera inglesa), este miércoles, en el partido correspondiente a la tercera fase de la Copa de la Liga. Pero la cuestión es la siguiente: si terminara sentándose en el banquillo 'Saint' en la siguiente jornada de liga ante el Liverpool, se convertiría en el 12º entrenador español en dirigir en Premier League. Lo haría, precisamente, pocas horas antes del estreno de Julen Lopetegui con los 'Wolves'.

Sin embargo, el entrenador del Luton Town, Nathan Jones, es el principal candidato para conseguir el puesto. Y es que de momento, las conversaciones entre ambas partes avanzan. Además, el Luton ha confirmado que ha dado permiso al Southampton para hablar con su técnico.

Sellés arrancó su etapa con los 'Saints' este verano, procedente de un Copenhague que se coronó campeón en Dinamarca. Su labor como asistente Jens Thorup captó la atención del club inglés, ya que, además, tuvieron que pagar una cantidad por su traspaso.

#SaintsFC is pleased to announce the appointment of Rubén Sellés as First Team Lead Coach, subject to work visa clearance.



Welcome, Rubén! 🤝