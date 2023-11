Así es Rico Lewis, la nueva perla descubierta por Guardiola

El joven inglés, de 18 años, se esta convirtiendo en un revulsivo de lujo para Guardiola El técnico catalán sabe que tiene una joya entre las manos y no duda en elogiarlo: "Es uno de los mejores jugadores que he entrenado y por mucho"

Rico Lewis está ganando cada vez más protagonismo en el Manchester City. El joven jugador inglés se está ganando la confianza de Pep Guardiola con pasos agigantados, de hecho, el técnico lo considera como uno de los mejores jugadores con los que ha entrenado y ya no es raro verlo jugar grandes partidos en la Premier e incluso en la Champions.

Lewis, con tan solo 18 años, ya se ha convertido en un revulsivo de lujo para Guardiola. Juega de defensa, en el lateral derecho, y con sus pocos minutos ya ha demostrado que tiene una gran conexión con Bernardo Silva. Aunque también puede jugar como pivote defensivo.

Nacido en la ciudad de Bury, el joven inglés empezó su aventura en el mundo del fútbol en el filial del conjunto 'skyblue', con 8 años. De ahí, ha ido subiendo de categorías hasta acabar en el primer equipo, donde ha llamado la atención de Guardiola, que le hizo debutar la temporada pasada en un partido de Premier contra el Bournemouth, sustituyendo a Kyle Walker.

A partir de ese momento, Lewis jugó 23 partidos durante la temporada 22/23, varios de ellos en Champions, donde consiguió su primer gol como profesional contra el Sevilla, lo que lo convirtió en el goleador más joven en la historia del City en esta competición. Además, fue de gran ayuda en la conquista del triplete del Manchester City.

Esta temporada, lo hemos podido ver en 9 encuentros, y ya ha conseguido dar su primera asistencia con el primer equipo, también en Champions. De hecho, hoy ha participado en la rueda de prensa previa al partido Manchester City-Young Boys, y ha afirmado que su gran rendimiento se debe a que está siendo entrenado por el mejor entrenador del mundo: "He aprendido mucho de Pep. En el fútbol puedes ser castigado por pequeños errores. Él me ha ayudado a mantener la concentración el 100% del tiempo y a tener confianza en mí mismo. Como jugador, es casi imposible no desarrollarse junto a los mejores jugadores y entrenadores del mundo".

También ha hablado de como fueron sus inicios con el primer equipo: "Al principio, cuando llegas al primer equipo, te quedas deslumbrado. Verlos desde la televisión o sentarte junto a ellos en el vestuario, es bastante sorprendente, pero después de un tiempo, hablas con ellos. Son personas normales".

Guardiola tiene una joya en su poder y sabe que tiene que mimarla. De hecho, el técnico ya lo elogió en rueda de prensa, después del partido de Champions contra el Leipzig: Es uno de los mejores jugadores que he entrenado y por mucho. Es humilde, no habla mucho y aprecia a sus compañeros. No ha jugado mucho, pero va a jugar mucho en el futuro", afirmó.