Guardiola y el fenómeno Rico Lewis: "De los mejores jugadores que he entrenado..."

El canterano del conjunto 'skyblue' fue elogiado por su entrenador en rueda de prensa El pasado mes de agosto firmó su nuevo contrato que lo vincula con la entidad hasta 2028

El técnico del Manchester City no perdió la oportunidad para elogiar a la joven perla 'citizen' de tan solo 18 años. Rico Lewis ya se ha erigido como algo más que una simple realidad y tras su gran partido ante al Leipzig, el técnico catalán quiso dedicarle unas palabras en rueda de prensa.

"Menudo jugador, 18 años. He sido entrenador durante 40 o 50 años y he entrenado a jugadores increíbles. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado y por mucho", exponía el de Sampedor. "Es humilde, no habla mucho y aprecia a sus compañeros. No ha jugado mucho, pero va a jugar mucho en el futuro", dejando entrever que es un proyecto a largo plazo para el club y que su protagonismo irá in crescendo.

Nacido en la ciudad de Bury, el joven mancuniano estampó su compromiso hasta 2028 el pasado mes de agosto para continuar su andadura en el club referencia de toda Europa. Tanto por su fútbol, como por los títulos conseguidos que le avalan como el vigente campeón de la Champions.

UEFA Champions League - RB Leipzig vs Manchester City | EFE

Su papel en la pasada temporada fue de gran ayuda para que los 'skyblue' se alzaran con el triplete. Acabado el encuentro ante el conjunto alemán, fue preguntado en rueda de prensa por las indicaciones de su entrenador, a lo que respondió "Si ellos saltaban me quedaba solo, por lo tanto, Pep insistía en que me buscaran, para poder girarme y buscar a Bernardo". Fue esta sociedad con el portugués la que depararía en el primer gol del encuentro, obra de Phil Foden.