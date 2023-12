¿Quién es el mejor 'relevo' para Ten Hag en el United?

La situación de Erik Ten Hag en Old Trafford cada semana es más crítica. Y tras la eliminación como colista en Champions, empieza a ser algo prácticamente insostenible. Fruto de este 'polvorín', han empezado a surgir varios nombres como futuribles en el banquillo del Manchester United. El primero de ellos, Graham Potter.

Los rumores se convertían en algo más palpable con la información publicada en 'The Sun', que aseguraba que Jim Ratcliffe, uno de los nuevos inversores de los 'Red Devils' decidido a adquirir un porcentaje del 25% del club, se había reunido con Graham Potter. En dicha reunión, el técnico inglés habría sido señalado por Ratcliffe como el 'elegido' para suplir a un Erik Ten Hag que parece tener los días contados.

GENERA DUDAS

Potter fue destituido tras seis meses en el cargo del Chelsea que se le hicieron eternos. Fue en el mes de abril, y desde entonces no ha vuelto a los banquillos. Se habló desde Inglaterra de una oferta del Stoke City que nunca llegó a buen puerto. Ahora, sin embargo, según 'The Sun' parece que le convencería la opción de regresar por todo lo alto.

Su etapa en Stamford Bridge fue catalogada por muchos como un fracaso, con un récord de derrotas negativo y un sinfín de malas sensaciones. Registró 11 derrotas, 8 empates y 12 victorias en 31 encuentros. Su primera irrupción en la Premier de la mano del Brighton fue extraordinaria, pero el salto al Chelsea se le atragantó.

Graham Potter ya no es entrenador del Chelsea / EFE

En caso de confirmarse la oferta del United, sería una apuesta arriesgada. En Londres se topó con una nueva propiedad que le prometió una carta blanca para fichar y no le funcionó, y Old Trafford no es una plaza fácil de torear. Menos ahora. Más allá de un reencuentro con el ex 'blue' Mason Mount, la llegada de Graham Potter a Mánchester genera dudas entre la afición.

SUENA LOPETEGUI

El nombre de Julen Lopetegui es otro de los que suena cada vez con más fuerza en los aledaños de Old Trafford. El técnico vasco, sin trabajo después de su extraña salida del Wolverhampton el pasado mes de agosto, también ha sido relacionado con el puesto desde Inglaterra. Su nombre ha generado una mayor expetación entre la parroquia 'Red Devil' que el de Potter.

Julen Lopetegui, en su época en el Wolverhampton / CLODAGH KILCOYNE

Desde el primer día de su llegada, demostró una adaptación a la Premier sorprendente y en poco tiempo, por lo que el salto al banquillo del United podría irle como anillo al dedo. Su figura podría ser la llave para reconducir un proyecto que va a la deriva y sin rumbo y necesita un líder nato. Y Julen lo es, además de un competidor sobradamente contrastado.