El agujero negro que Ten Hag trajo al Manchester United

El Manchester United tiene el dudoso honor de ser el peor equipo del Grupo A de la Champions League. A priori, el sorteo de la fase de grupos les sonrío. Debían medirse al temible Bayern de Múnich en la pelea por la primera plaza. Galatasaray y Copenhaguen estaban destinados a luchar por el billete para la Europa League. Pero el fútbol, impredecible como pocas cosas, ha hecho de las suyas y ha dejado fuera de cualquier competición europea al equipo inglés.

El fracaso se remató en Múnich, derrota por la mínima (1-0) que les mandaba directamente a la última plaza con escasos cuatro puntos. Los turcos, directos a la Europa League con cinco unidades en su casillero. Los daneses, a octavos con ocho.

La exigencia de la competición reina volvió a hacer de las suyas y se 'cargó' a un club que se puedo gastar más de 200 millones de euros en fichajes el pasado verano. Para ponerlo en contexto, el Copenhaguen solo desembolsó 8 millones, y el Galatasaray 29,5 millones.

UNA RUINA PARA EL CLUB

Pero bien, uno de los grandes 'caprichos' del cuadro mancuniano se dio el verano de 2022. El Manchester United pagó 95 millones de euros al Ajax por Antony, una petición expresa de Ten Hag, que ya había trabajado con el brasileño en su etapa en Ámsterdam, y que se ha convertido en una ruina para el club.

Ten Hag pidió el fichaje de Antony el verano de 2022 / Agencias

En sus últimos 25 partidos con los 'red devils' ha servido una simple asistencia. Una aportación prácticamente nula que se refleja directamente en su rendimiento de esta temporada: acumula 17 encuentros en los que ha disputado 1.013 minutos (65' por encuentro) y su casillero en goles y asistencia está aún por estrenar.

No se puede negar la gran capacidad que tiene Antony para el regate, pero también es una realidad que se trata de un futbolista demasiado previsible. El rival intuye con facilidad lo que quiere hacer y si la defensa está activada el brasileño desaparece del mapa.

DEMASIADO PREVISIBLE

Ante el Bayern de Múnich disputó 75 minutos en los que no intentó ningún centro, no consiguió servir ni un pase clave, no disparó a portería, solo completó un regate y perdió el balón en catorce ocasiones. También vio una tarjeta amarilla.

Antony completó un partido nefasto ante el Bayern de Múnich / Agencias

Le cuesta mucho tomar la decisión correcta cuando tiene el balón, no mejora las jugadas, no genera peligro, y los números indican que no tiene gol ni tampoco logra crear buenas situaciones para sus compañeros. El gran problema es que costó 95 millones de euros y está siendo un agujero negro en toda regla para el club.

Ten Hag pidió un enorme esfuerzo por el brasileño en 2022. El club aceptó y puso toda la carne en el asador para ficharlo, sabiendo incluso que, de salir mal, podría ser una operación que hiciera tambalear el proyecto. De momento, aún se sigue buscando al Antony que mostró ser imparable en el Ajax.