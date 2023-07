El 'problemón' del Manchester United

Pasan las semanas y los 'red devils' siguen sin fichar un delantero referencia para la punta de ataque El Manchester United fue el equipo menos goleador del 'Big Six' inglés, un déficit que les puede costar caro

En la Premier League es imprescindible la figura de un delantero que asegure una nómina goleadora cada temporada, un problema al que el Manchester United puede volver a enfrentarse el año que viene en caso de no ponerse las pilas de inmediato. Los red devils tienen 'problemón' en punta, y las opciones se van agotando.

La campaña 2022/23 empezó ciertamente renqueante para el nuevo proyecto de Erik Ten Hag, pero las cosas acabaron poniéndose en su sitio a medida que avanzaban las jornadas. La figura de Casemiro en el pivote y las tácticas del nuevo entrenador acabaron dando sus frutos, asegurando la cuarta plaza de la Premier y la clasificación para Champions League.

No obstante, hay un vacío en este proyecto que necesita ser cubierto antes del inicio del nuevo curso: urge fichar a un 9.

Sin goles no hay paraíso

Los datos avalan este hecho: el Manchester United fue el club del 'Big Six' de la Premier League que menos dianas encontró, con 58. Pese a su deseo de competir por el título liguero, muy lejos quedaron los 94 tantos anotados por el Manchester City o los 88 del Arsenal, los dos equipos que se disputaron el trono.

Marcus Rashford es el líder indiscutible en la parcela ofensiva, pero su protagonismo en el área es incomparable a figuras como las de Haaland, Gabriel Jesus, Isak o Darwin Núñez, que viven por y para el gol. El extremo inglés ha realizado una gran temporada a nivel individual, con 17 tantos y 5 asistencias, teniendo que asumir un rol mayor por la falta de un ariete en la plantilla, pero Rashford vive mejor cerca de la banda, donde demuestra su desequilibrio y desborde.

Sancho no convence en Old Trafford y tampoco venía con el cartel de goleador, Martial no es un jugador al nivel de la entidad que representa y el 'invento' de Wout Weghorst, jugador que vuelve ya a la disciplina del Burnley, no tenía ni pies ni cabeza. El holandés disputó 17 partidos en Premier League y no consiguió ver portería en ninguno de ellos.

A mediados de temporada el Manchester United estuvo en buena posición para entrometerse en la lucha por el título liguero, tras sendos batacazos de gunners y citizens en la disputa, pero los de Erik Ten Hag se quedaron cortos de efectivos en el último tercio de campo. Antony, extremo brasileño por el que los 'red devils' pagaron 100 'kilos' en 2022, nunca ha destacado por su capacidad de sumar números, y así lo demostró en su campaña debut en el fútbol inglés: 4 goles en 25 encuentros.

Mason Mount, insuficiente

La llegada de Mason Mount al lado rojo de Manchester supone una inyección de talento y calidad en la zona de mediapunta, pero tampoco soluciona las grietas goleadoras del equipo, por lo que su fichaje no cubre esta necesidad. Viene de marcar 3 tantos en el último curso con el Chelsea, y pese a que en la 21/22 dio un pase adelanto con 11 goles, Ten Hag haría bien en no esperar demasiado. ¿Suma mucho valor? Por supuesto. ¿Es insuficiente? También.

La situación es alarmante, y en los despachos de la entidad ya temen con quedarse sin su delantero en este mercado de traspasos. Las grandes estrellas no están demostrando un gran interés en recalar en su equipo, con otros 'peces gordos' de Europa metidos también en la subasta.

Kane, Oshimen, Hojlund.... ¿y ahora qué?

Hay tres nombres que han estado en la órbita del Manchester United desde que se abrió la ventana de fichajes: Kane, Oshimen, Hojlund, tres perfiles de '9' muy diferentes pero que tienen en común lo mismo, el instinto goleador.

El sueño húmedo de los 'Diablos Rojos' siempre ha sido Harry Kane, uno de los mejores artilleros de la Premier League de la pasada década y un hombre que asegura siempre entre la veintena y treintena de goles por temporada. Este año han sido 30, tan solo por detrás del cíborg noruego, una cifra a la que se debe sumar su inteligencia dentro del área y su capacidad para hacer mejores a aquellos que lo rodean. Es el candidato perfecto, pero ni Daniel Levy, propietario del Tottenham, ni el Bayern, club que va con todo a por él, pondrán fácil su llegada a Old Trafford.

La entidad también ha lanzado sus redes en la Serie A italiana: Victor Oshimen y Rasmus Hojlund están en la agenda, pero su contratación se antoja difícil por la elevada suma de traspaso que supondría.

El nigeriano de 24 años se ha revelado esta temporada con 26 goles en liga y otros 5 en Champions, unos guarismos que lo han colocado en el ojo del huracán de todos los grandes del continente. Tiene contrato hasta 2025 y el Nápoles no escuchará ofertas por debajo de los 100 millones.

La apuesta más arriesgada parece ser la de Hojlund, ariete de 20 años del Atalanta que es considerado como una de las 'joyas' en el panorama europeo. Pese a su 1,91cm, el danés se mueve como pez en el agua en el área y posee un juego de pies privilegiado. Es bueno en espacios reducidos y también tiene olfato para el gol. ¿Lo negativo? Quizás aún no esté preparado para dar el siguiente paso, algo que no se puede permitir el Manchester United.

Sea cual sea la estrategia del Manchester United, no pueden dormirse en los laureles en su búsqueda de un delantero referencia. Los otros clubes son conocedores de las necesidades que tienen en Old Trafford y los precios no pararán de subir, por lo que esta situación ya es una carrera a contrarreloj.