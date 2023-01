Polémica en el 'Derbi de Manchester' con el primer gol del United

Un fuera de juego de Rashford no señalado en el primer tanto decantó el duelo entre United y City El colegiado lo había anulado en primera instancia pero finalmente entendió que Rashford no participó y lo dio por válido

El Manchester United le dio la vuelta al 'Derbi de Manchester' en los minutos finales gracias a los goles de Bruno Fernandes y Rashford, y deja la Premier al rojo vivo con la posibilidad de que el Arsenal abra un hueco de 8 puntos en lo alto de la tabla si gana al Tottenham.

La remontada de los de Ten Hag sobre el cuadro de Guardiola no estuvo exenta de polémica porque se inició con un gol de Bruno Fernandes que vino claramente precedido de un fuera de juego de Marcus Rashford. Casemiro puso un balón en profundidad para la carrera de Rashford, éste en claro fuera de juego fue a por el balón, pero antes de que contactase con él, se la dejó a Bruno Fernandes que de primeras le pegó y la mandó a guardar.

