Pochettino explota contra sus jugadores: "Es inaceptable, una vergüenza"

El Chelsea volvió a la senda del triunfo y, además, de una manera muy contundente. El conjunto 'blue' se impuso por 6 a 0 a un Everton en horas bajas. Esta victoria les permite recortar puntos respecto a unos puestos europeos que parecen prácticamente inaccesibles.

En estos momentos, el cuadro londinense es noveno a 16 puntos del Aston Villa que delimita las pociones que dan acceso a jugar la próxima edición de la Champions League. La temporada no está siendo para nada buena y la tensión dentro del vestuario es palpable.

De hecho, en el encuentro ante el Everton, Palmer, Jackson y Madueke se pelearon por decidir quien lanzaba un penalti. Finalmente y, tras dejar una mala imagen como equipo, Cole Palmer fue el encargado de chutar y anotar la pena máxima.

LAS PALABRAS DE POCHETTINO

Esta situación no gustó nada al técnico del equipo, Mauricio Pochettino, y así lo hizo saber en la rueda de prensa posterior a la finalización del duelo: "Después hablaremos del partido, pero lo primero que quiero decir y ser muy claro es que los jugadores, el cuerpo técnico y el club saben que el lanzador de penaltis es Cole Palmer. Todo lo que ha pasado después es una vergüenza. Estoy muy decepcionado por esa situación. Hemos hablado de lo ocurrido en el vestuario, de la imagen que hemos dado en esta noche. En todo el país estaban viendo el partido y no podemos dar este tipo de imagen. Es una vergüenza y quiero disculparme con la gente del fútbol y nuestros aficionados, porque es inaceptable. La disciplina es lo más importante en un equipo. Para este tipo de situaciones voy a tener que tomar decisiones".

"No vamos a volver a aceptar este tipo de comportamiento. Voy a ser muy duro. Se lo estaba diciendo a los jugadores y prometieron que no volvería a pasar. Tenemos que aprender. Cuando tienes una plantilla joven, algunas veces las individualidades chocan con el colectivo. Cuando me preguntáis por qué no somos consistentes o no hacemos buenas actuaciones algunas veces, es por estas cosas. Las plantillas jóvenes deben tener muy claro que son un activo muy importante del club, pero al mismo tiempo que rendir para el equipo. Tienen que aprender que están en el Chelsea y la exigencia es máxima", agregó el técnico argentino.