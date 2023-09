¿Qué pasa con Cucurella en el Chelsea?

El futbolista de Alella todavía no ha disputado ningún minuto en las cuatro primeras jornadas de Premier Este verano estuvo cerca de salir cedido pero acabó quedándose en el Chelsea

Marc Cucurella está viviendo un inicio de temporada de pesadilla en Stamford Bridge. Desde su llegada a Londres, Mauricio Pochettino no ha contado para nada con el exfutbolista azulgrana. Sin ir más lejos, se ha quedado en el banquillo en las cuatro primeras jornadas de Premier y no ha jugado ni un sólo minuto. El duelo en Copa de la Liga frente al Wimbledon es su única participación con los 'Blues' en todos los duelos antes del parón.

La situación de Cucurella es cuanto menos preocupante. Un futbolista que llegó en verano de 2022 por un fichaje superior a los 65 millones de euros parece hoy condenado al ostracismo, sin entrar para nada en los planes de Pochettino y con varios jugadores por delante suyo en la rotación. Las ganas y la motivación de un joven lateral (todavía tiene 25 años) sobradamente dotado para la Premier chocan con un club donde reina el caos por una lluvia constante de fichajes.

Pudo salir este verano

Antes de vivir esta difícil situación con el técnico argentino, Marc Cucurella pudo haber tomado un camino lejos de Stamford Bridge. Hasta el último día del cierre de mercado se rumoreó sobre su posible salida del Chelsea, que por momentos parecía cuestión de detalles.

El Newcastle United y el Manchester United fueron los dos clubes más interesados en su incorporación, pero todo acabó quedándose en el aire. Quizás en otro club puntero en la Premier habría podido aspirar a más minutos en este arranque de temporada.

Lejos de su mejor versión en el Brighton

Hace no mucho, y antes de quedarse lejos del once titular del Chelsea, Marc Cucurella se erigió como uno de los mejores laterales de la Premier en su primera temporada en Inglaterra. La 2021/22 fue la campaña de aterrizaje del exfutbolista azulgrana a Brighton, donde no necesitó tiempo de adaptación para brillar como un futbolista todoterreno y convertirse en mucho más que un lateral.

El atrevimiento, las ganas y las cualidades del futbolista formado en La Masia maravillaron a todos los grandes equipos del 'Big Six' de la Premier, llegando a llamar la atención de un Pep Guardiola que se planteó su incorporación. 'Cucu' acabó decidiéndose por el Chelsea, una opción que por ahora no le ha acabado de funcionar.

Cucurella, con el Brighton | AFP

La temporada pasada llegó a disputar un total de 33 encuentros con los 'Blues', en una temporada caótica en lo deportivo y en el palco con hasta cuatro entrenadores distintos en el cargo: Thomas Tuchel (quien apostó por su fichaje), Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard. En medio de este lío, Cucurella no pudo trasladar su nivel extraordinario del Amex a Stamford Bridge.

Por ahora, la situación apunta a que el jugador catalán deberá esforzarse mucho para convencer a Pochettino de su encaje en el equipo. A día de hoy, el joven canterano Levi Colwill está por delante suyo en la posición de central izquierdo y Ben Chilwell es el carrilero en quien más confía el argentino. Por su potencial y por el nivel de futbolista que es, debería volver a tener minutos más pronto que tarde.