El partido más loco de todos los tiempos

En el encuentro entre el Tottenham y el Chelsea pasó de todo y se prolongaron 21 minutos de añadido Hubo 5 goles, 1 penalti, 3 lesionados, 2 expulsiones al Tottenham, 10 tarjetas amarillas, 1 hat-trick, 2 goles en el tiempo añadido, 9 revisiones del VAR, 5 goles anulados en total (3 al Chelsea y 2 al Tottenham)

El lunes 6 de noviembre será siempre recordado como el día que se jugó el partido más loco de la temporada 2023/2024 en la Premier League. El partido tuvo de todo: 5 goles, 1 penalti, 3 lesionados, 2 expulsiones al Tottenham, 10 tarjetas amarillas, 1 hat-trick, 2 goles en el tiempo añadido, 9 revisiones del VAR, 5 goles anulados en total (3 al Chelsea y 2 al Tottenham) y 1 remontada inicial.

Nadie puede acusar ni a los Spurs ni a Postecoglou de hacer las cosas a medias. Esta fue la primera vez que las cosas realmente les salieron mal a los locales en esta temporada, y salieron mal de la forma más espectacular, en uno de los partidos de la Premier League más alucinantes de los últimos tiempos.

La Premier League es considerada la liga más atractiva del mundo por razones como las que se vivieron en la noche de ayer en Londres. El carácter ganador y ofensivo de los dos equipos, sumado al exceso de emociones de los locales para recuperar el liderato, propició un espectáculo futbolístico en el que Michael Oliver tuvo que acudir al VAR en más de 9 ocasiones.

Hubo goles legales, anulados, expulsiones, rojas perdonadas y un sinfín de revisiones que pusieron a prueba a los árbitros de la Premier League tras unas semanas donde se cuestionaba los 'graves errores' arbitrales en la competición.

Si hay algo bueno que el técnico del Tottenham puede sacar de una noche muy mala, es el espíritu mostrado por los Spurs mientras intentaban aguantar el resultado, respaldados por una afición en el Hotspur Stadium muy ruidosa que apreciaba en todo momento el carácter mostrado en circunstancias difíciles como las de ayer.

Los Spurs abandonaron el campo después del pitido final entre aplausos, sabiendo que se les había escapado la cima de la Premier League.

Thank you for your magnificent support this evening 🤍 pic.twitter.com/ahr02lwXyO