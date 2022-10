La monstruosa dieta de Haaland a base de vísceras y corazones

El delantero ha sacado su documental 'The Big Decision', donde ha confesado su peculiar dieta Haaland ha marcado 20 goles en 13 partidos con el Manchester City

Erling Haaland es el hombre del momento. El delantero del Manchester City está rompiendo todos los registros goleadores tanto en la Premier, como en la Champions League. Con 20 goles en 13 partidos desde que está en el Manchester City, el noruego va camino de hacer una temporada histórica en cuanto a anotación se refiere.

Y es que "el robot" no deja de asombrar a todo el mundo. Esta vez lo ha hecho confesando que su dieta es algo rara y peculiar. En una entrevista de su documental 'The Big Decision' el jugador comenta que come vísceras y corazones de vaca. "Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. Yo como el corazón y el hígado". Además, Haaland come al día un total de 6.000 calorías con el objetivo de cuidar su cuerpo y estar siempre al 100%.

Pero no solo eso, el delantero ha hablado sobre la importancia de la luz solar y de su sistema de filtración de agua. "Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos, ya que es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo".

Lo que está claro es que al noruego le está funcionando de maravilla todas estas rutinas, porque, a día de hoy, no hay nadie que pueda pararle.