Pep Guardiola, rotundo: "Me quedo en el City. Más que nunca"

El técnico de Santpedor defiende a su club ante las acusaciones: “No me mintieron. No hicimos nada malo" “Entre 19 equipos de la Premier League o las palabras de mi gente, confío en las palabras de mi gente”, dijo

Pep Guardiola se ha posicionado con claridad en torno al escándalo que rodea en las últimas fechas al Manchester City. El técnico catalán es rotundo, cree las explicaciones de su club y dice: "Me quedo aquí, estoy más seguro que nunca".

El de Santpedor anunció que sólo quiere quedarse en el Manchester City: “No me muevo de este asiento, quiero quedarme. Más que nunca, estoy seguro. No me mintieron. Mira lo que pasó con la UEFA, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué no debo confiar en mi gente?”.

Avisa el preparador de los skyblue: “Hay que tener cuidado en el futuro. Muchos clubes pueden hacer sugerencias y hay muchos clubes a los que se les puede acusar, como nos han acusado a nosotros…”.

Guardiola insistía: “Estoy completamente convencido de que somos inocentes, y luego, ¿qué pasará después? ¿Pararemos ahora? Desde que Abu Dhabi se hizo cargo del club, siempre las cosas han sido así".

El entrenador catalán añadía que "entre 19 equipos de la Premier League o las palabras de mi gente, confío en las palabras de mi gente. El Manchester City demostró que éramos completamente inocentes con el caso de la UEFA. ¿Por qué no debería pensar ahora mismo cuando no hay una adquisición?".