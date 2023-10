¡Los aficionados del Manchester United piden la vuelta de David De Gea!

El rendimiento de André Onana no está convenciendo a la afición 'red' David De Gea se encuentra sin equipo tras no llegar a un acuerdo por su renovación

El Manchester United tiene muchos frentes abiertos en este inicio de temporada pero, sin duda, la portería es la posición que está generando más debate entre la afición 'red'. David De Gea era considerado como una de las leyendas más recientes del club y, pese a estar en muchos momentos en el punto de mirar por errores puntuales, su salida no acabó de ser aceptada por todos los seguidores del club inglés.

El desacuerdo ante esta decisión parece estar incremetándose tras las dudas que ha dejado André Onana en los partidos que lleva defendiendo el arco de Old Trafford, donde ha encajado un total de 18 goles en 10 partidos. Más allá de tener unas cifras que le juegan en contra, el problema viene derivado por la sensación de inseguridad que está generando, con sus errores continuados, al equipo de Erik Ten Hag, quien parece que todavía no puede construir la casa porque no tiene los cimientos para consolidarla desde atrás.

Es por ello que muchos aficionados del Manchester United han reclamado la vuelta del guardameta español, debido a que lo ven como la solución para cambiar la dinámica del equipo. Sin embargo, parece una opción bastante remota dada la confianza que hay depositada en el camerunés por el propio técnico holandés, ya que solicitó expresamente su fichaje.