¿Mejora Onana a De Gea?

El cambio en la portería de Old Trafford no está convenciendo en absoluto Los números hablan por si solos

En Old Trafford no hay cambio que no genere revuelo. La salida de David de Gea de Mánchester fue dramática y el United dejó salir por la puerta de atrás a un arquero que llevaba una década en el club, tres veces ganador del premio Matt Busby a mejor jugador de la temporada y dos veces Guante de Oro de la Premier League.

Todo por deshacerse de su salario, uno de los más elevados de la liga, cerca de los 400.000 euros semanales.

De Gea se marchó como agente libre y en Old Trafford se trajeron a un André Onana que venía con las credenciales de haber sido campeón en Italia en 2022 y de llegar a la final de la Champions en 2023. El United pagó más de 50 millones por él y le ofreció un contrato de cinco años con opción a uno más.

Un problema, ¿solucionado?

En la cúpula del United y el propio Erik Ten Hag creían haber solucionado uno de los tantos problemas del equipo; se quitaban uno de los grandes contratos de encima -solo superado en su día por el de Cristiano Ronaldo.

Tras diez partidos, el debate está más vivo que nunca. El arquero camerunés no está convenciendo y acumula ya tres errores graves. Errores, goles encajados y actuaciones poco brillantes que levantan la pregunta: ¿Está mejorando Onana a De Gea?

En el apartado estadístico, Onana ha encajado 18 goles en sus diez primeros encuentros con la camiseta del United, y tiene un xG en contra (goles que, según parámetros estadísticos, le deberían haber marcado) de 1,65. Es decir, le están marcado más de lo que deberían.

El comienzo de Onana no ha sido bueno, pero a sus 27 años, tiene tiempo de sobra para solucionar su mal inicio. De Gea ya es cosa del pasado y un borrón, por la forma en la que se fue, en la historia reciente del United. Uno más.