Luis Enrique y Zidane suenan para el Tottenham

El entrenador del Tottenham, Antonio Conte, no pasa por su mejor momento desde que llegó al banquillo inglés Los dos nombres más sorprendentes que aparecen en la lista de candidatos para dirigir al conjunto inglés son Luis Enrique y Zinedine Zidane, según ha informado The Sun Football

El entrenador del Tottenham, Antonio Conte, no pasa por su mejor momento desde que llegó al banquillo inglés. En el último partido, los 'Spurs' sacaron únicamente un empate del campo del Southampton, el colista de la Premier League. Tras este mal resultado, Conte sacudió la rueda de prensa con unas duras palabras hacia sus futbolistas.

El técnico italiano declaró que "somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí. No para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia, no mostrar responsabilidad, que es lo que estamos mostrando. Para mí esto es inaceptable, porque es la primera vez en mi carrera que veo una situación así."

Además, al ser preguntado por el empeoramiento del equipo, contestó que "no lo sé, porque se han acostumbrado a estar aquí. No juegan por algo importante, no quieren jugar bajo presión, bajo estrés. La historia del Tottenham es esto, el propietario lleva veinte años y no ha ganado nada. ¿Pero por qué?"

La mala relación con los jugadores de la plantilla y los últimos malos resultados hacen que el Tottenham ya busque sustitutos a Antonio Conte.

Los dos nombres más sorprendentes que aparecen en la lista de candidatos para dirigir al conjunto inglés son Luis Enrique y Zinedine Zidane, según ha informado The Sun Football. Ambos entrenadores se encuentran sin equipo y podrían estar buscando una nueva aventura en los banquillos.

Más allá de estos nombres, el mismo medio inglés ha desvelado que Mauricio Pochettino, Marco Silva y Thomas Tuchel también están en la lista de futuribles entrenadores del Tottenham.